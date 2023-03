Au Tapura, ​pas encore de liste mais déjà des noms

Tahiti, le 11 mars 2023 – Le congrès du Tapura Huiraatira a été l'occasion samedi matin de présenter les futurs colistiers d'Édouard Fritch, dont le choix et l'ordre définitifs n'ont pas encore été validés pour les trois sections des îles du Vent et des îles Sous-le-vent. On y retrouve 30 maires sur les 42 à soutenir le Tapura Huiraatira. La liste définitive sera validée jeudi prochain en conseil politique.



Section 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea) – ordre et choix à définir : Edouard Fritch (maire de Pirae), Teura Iriti (maire de Arue), Michel Buillard (maire de Papeete), Evans Haumani (maire de Moorea), Sylvana Puhetini, Charles Fong Loi, Romilda Tahiata, Yvannah Pomare-Tixier, Virginie Bruant, John Toromona, Anna Yon Yue Chong, Ronald Teariki, Rebecca Tetuanui, René Temeharo, Heremoana Maamaatuaiahutapu, Isabelle Tang, Tiare Trompette, Keehi Wong



Section 2 (Mahina, Hitia'a o te ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea) – ordre et choix à définir : Henri Flohr (maire de Hitia'a o te Ra), Sonia Taae (maire de Papara), Tearii Alpha (maire de Teva i Uta), Anthony Jamet (maire de Taiarapu Est), Damas Teuira (maire de Mahina), Tetuanui Hamblin (maire de Taiarapu Ouest), Tepuaraurii Teriitahi, Béatrice Lucas, Antonio Perez, Juliette Nuupure, Philippe Tagaroa, Nathalie Bigorgne, Christelle Lehartel, Patricia Lenoir, Évelyne Whitman, Nadège Vanaa



Section 3 (Punaauia, Faa'a) – ordre et choix à définir : Simplicio Lissant (maire de Punaauia), Dylma Aro, Monette Harua, Luc Faatau, Moehara Tupana, Mareva Hourtal, Jean-Christophe Bouissou, James Perry, Cathy Puchon, Patricia Teriiteahaumea, Teva Bernardino, Georges Doom, Aldo Tirao, Moetini Mouthame, Franck Levaudi



Îles Sous-le-vent - ordre et choix à définir : Gaston Tong Sang (maire de Bora Bora), Lana Tetuanui (Tumara'a), Marcelin Lisan (maire de Huahine), Patricia Amaru (maire de Taha'a), Thomas Mouthame (maire de Taputapuatea), Matahi Brotherson (maire de Uturoa), Mere Tama (Bora Bora), Vahinemoea Teriihaunui (Maupiti), Moehau Colombani (Huahine), (?)



Tuamotu de l'Est : Yseult Butcher (maire Hao), Vai Gooding (maire de Mangareva), Ana Florès (Takume-Raroia), Matatini Lenoir (maire de Reao), Tevahineheipua Brander (maire de Tureia)



Tuamotu de l'Ouest : Tahuhu Maraeura (maire de Rangiroa), Valérie Tuania épouse Tahiri (Takaroa), Etienne Maro (maire de Fakarava), Jenny Ellis (Arutua), John Drollet (maire Manihi)



Marquises : Benoît Kautai (maire de Nuku Hiva), Joëlle Frébault (maire de Hiva Oa), Joseph Kaiha (maire de Ua Pou), Leilani Maraetaata (Fatu Hiva), Félix Barsinas (maire de Tahuata)



Australes : Frédéric Riveta (maire de Rurutu), Cécile Natua épouse Tahiata (Tubuai), Narii Tuaneinei (maire de Rapa), (?), Artigas Hatitio (maire de Rimatara)