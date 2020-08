Au Canada, une bière bien mal nommée

Montréal, Canada | AFP | samedi 09/08/2020 - Une brasserie de la province canadienne d'Alberta a présenté des excuses pour avoir baptisé une de ses bières d'un nom Maori voulant dire "poils pubiens" et non "plume" comme elle le croyait, selon la chaîne CBC.



La brasserie albertaine Hells's Basement (le sous-sol de l'enfer) a mis en vente il y a deux ans une bière appelée "Huruhuru - The Feather" (Huruhuru - la plume), brassée avec des houblons de Nouvelle Zélande, censés lui donner de la légereté et un petit goût d'agrumes idéal pour l'été, selon ses concepteurs.



Mais au début de la semaine, Te Hamua Nikora, un Maori, a expliqué sur Facebook que dans la langue utilisée par les Maoris, la population autochtone de Nouvelle Zélande, le mot Huruhuru ne voulait pas dire plume mais plutôt poils pubiens, soulignant qu'il aurait été "prudent et respectueux" de consulter un expert du Te Reo Maori, la langue des Maoris.



Le patron de la brasserie Mike Patriquin a indiqué dans un message à la CBC qu'il n'avait pas l'intention "de s'approprier ou d'offenser la culture ou le peuple maoris" et qu'il présentait des "excuses à tous ceux qui ont pu se sentir offensés".



"Nous reconnaissons que nous n'avons pas envisagé que Huruhuru pouvait être compris comme une référence à des poils pubiens dans la langue commune et que la consultation d'un représentant maori aurait été une meilleure référence que celle de dictionnaires en ligne", a-t-il ajouté.



M. Patriquin a aussi indiqué avoir l'intention de rebaptiser sa bière.



M. Nikora avait aussi pris à partie sur Facebook une maroquinerie ouverte récemment à Wellington, également baptisée Huruhuru.