Au CHPF, "on a peur d'être submergé"

“Une fois que vous êtes en détresse respiratoire il est hors de question de parler de vaccin” assène le chef de service des urgences, Tony Tekuataoa. “Le vaccin c'est de la prévention, il faut le faire avant la phase clinique, quand on n'est pas malade”. Sans surprise, plus de 90% des patients hospitalisés en filière Covid ne sont pas vaccinés rappelle le CHPF. “Ces 90%, c'est ce qu'on appelle les non immunisés, il s'agit donc des non vaccinés ou des vaccinés incomplets, d'où l'importance d'aller au bout du processus de vaccination”, précise le médecin. Or, selon les derniers éléments de la recherche relayés par le conseil scientifique Covid-19, le vaccin Pfizer/BioNtech réduit le risque de symptômes de 88% et celui d'hospitalisations de 96%.“Quand on est vacciné on est moins infecté et donc on transmet moins, mais on empêche aussi la réplication du virus”, s'évertue à expliquer encore le président de la commission médicale, Philippe Dupire. “On absorbe moins de virus et donc la capacité de muter et de faire des variants. Ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est infecté, c'est plusieurs milliards de virus qu'on reçoit d'un coup. Du virus avec des produits codants, du matériel génétique et sa membrane”. Le vaccin à ARN messager en revanche, c'est une “photocopie” d'un brin de code génétique du virus : la fameuse protéine Spike. C'est elle qui va déclencher la production d'anticorps et préparer l'organisme à reconnaître et neutraliser le Covid. Une fois le message délivré, l'ARN –molécule très fragile– s'autodétruit. D'où sa difficulté de conservation à -80 degrés. “Il y a vraiment une différence notoire entre les deux : le vaccin n'est pas codant, le virus oui”, résume le responsable. “Il reste encore des patients avec des facteurs de risque qui ne sont toujours pas vaccinés, c'est ceux-là qu'on est en train de récolter aujourd'hui, c'est eux qui vont en réanimation. C'est gens-là, il faut qu'ils se dépêchent de se vacciner”.