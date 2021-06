Attroupements de jeunes à Tiahura : le ras-le-bol des commerçants

Moorea, le 14 juin 2021 –Les commerçants et acteurs du tourisme de Tiahura à Moorea sont régulièrement victimes depuis plusieurs semaines de vandalisme et incivilités de la part de bandes de jeunes. Lundi, ils ont convié les représentants de la commune ainsi que la gendarmerie nationale à une réunion durant laquelle ils souhaitaient exprimer leur mécontentement. Après quelques échanges, il a été annoncé que des actions devraient être menées auprès des jeunes auteurs de ces comportements afin de contrer ce problème.



Les commerçants ainsi que les professionnels du tourisme de Tiahura avaient invité lundi au restaurant Sea You Soon Moorea-Le QG des représentants de services communaux de Moorea (sapeurs-pompiers, police municipale, etc.), la gendarmerie nationale ainsi que des élus, dont les maires de Haapiti et de Papetoai, pour exprimer leur ras-le-bol au sujet des actes de vandalisme ainsi que les agressions qu’ils subissent régulièrement au centre commercial Le Petit Village de Haapiti, surtout pendant les week-ends. Le chef de service de la délégation pour la prévention et la délinquance pour la Jeunesse (DPDJ), Teiva Manutahi, était également présent.



“On a un problème de délinquance qui monte en flèche avec jusqu’à 50 individus qui saccagent nos commerces et qui agressent les gens. Ils arrivent de plus en plus tôt en criant, même à 16 heures, pour être vus et entendus avec leur boombox”, dénonce Nathalie Gay, une commerçante de Tiahura. Cette dernière précise que “ce sont des jeunes de Papetoai. Malgré le couvre-feu, des gamins de 14 à 17 ans viennent à minuit en étant complètement saouls et drogués. Il y a quelques personnes plus âgées qui sont des meneurs. Comme personne ne leur dit rien, ils continuent. Est-ce qu’un mineur a le droit d’être complètement saoul sur la voie publique à agresser les gens en toute impunité ? Je ne crois pas”. Pendant les échanges, les plaignants ont aussi fait part de leur exaspération vis-à-vis du manque de réaction de la gendarmerie nationale et de la police municipale à chaque signalement. “Si ces jeunes s’attaquaient à un établissement public ou s’ils s’attaquaient à la gendarmerie, est-ce que le problème ne serait déjà pas réglé ? Nous, ça fait un moment qu’on hurle, qu’on appelle. On les appelle tous les week-ends, mais on n’est absolument pas soutenus, pas aidés”, constate amèrement Christine Gay. Ce à quoi l’adjudant chef, représentant de la gendarmerie nationale à Moorea, répond en insistant sur la volonté constante d'assurer la sécurité publique de l’île.



Toujours est-il qu’après de nombreux échanges, les différentes parties présentes ont convenu de travailler en partenariat pour éradiquer ce fléau. Il s’agit dans un premier temps de mener des interventions auprès de ces jeunes puis dans un deuxième temps, de les identifier afin de comprendre leurs gestes et de travailler de manière à les orienter vers des associations de jeunesse (sportive, culturelle, etc.) ou des organismes d’insertion professionnelle. Parmi les autres solutions proposées, celle de la mise place de caméra de surveillance et de la remise en marche des lampadaires de route à Tiahura pour assurer la sécurité de la population.