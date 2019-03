Attention : l'épidémie de grippe a débuté

PAPEETE, le 6 mars 2019. "L'épidémie de grippe a débuté", informe la Direction de la santé dans son bulletin de veille sanitaire. Les personnes les plus fragiles peuvent encore se faire vacciner dans les structures de la Direction de la santé et chez leur médecin traitant.





La Direction de la santé informe dans son bulletin de veille sanitaire que "l'épidémie de grippe a débuté". Le nombre de consultations pour syndromes grippaux est en augmentation par rapport à la quinzaine précédente : 110 cas (36 entre le 11 et 17 février et 74 entre le 18 et le 24 février) ont été déclarés par les médecins sentinelles. Onze cas de grippe confirmée ont été hospitalisés.



Les autorités sanitaires rappellent que les personnes les plus fragiles peuvent encore se faire vacciner dans les structures de la Direction de la santé et chez leur médecin traitant. Il s'agit en priorité des personnes âgées de 60 ans et plus, des personnes (adultes et enfants) en affection longue durée (« Carnet rouge »), des femmes enceintes, dès le début de la grossesse et des personnes en situation d’obésité.