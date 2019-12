"Attention aux lanternes chinoises"

Tahiti, le 19 décembre 2019 - Une partie de la toiture de l'immeuble Les Patios, à Punaauia, a gravement été endommagée après avoir été touchée par une lanterne chinoise volante, en fin de semaine dernière. Les riverains témoignent et mettent en garde contre l'utilisation de ces articles en période de fête.



Les riverains témoignent après l'incendie qui a touché l'immeuble Les Patios, P.K. 13,5 à Punaauia, vendredi dernier en soirée. Le sinistre a vraisemblablement été provoqué par une lanterne chinoise volante. La toiture d'au moins deux appartements situés côté mer est gravement endommagée.



Interrogés, les riverains s'accordent pour mettre en garde les utilisateurs contre le danger que peuvent représenter les lanternes chinoises volantes. Leur inquiétude est toute particulière à l'approche des réveillons de Noël et du Nouvel an. "Ce sont des articles dangereux et pas très écologiques", interpelle le propriétaire d'un des appartements touchés par l'incendie. Il était loin de se douter que sa toiture était en flamme, lorsque son voisin est venu toquer à sa porte, vendredi 13 décembre vers 20 h 30. "Ensuite, tout est allé très vite." Il aura vidé deux extincteurs pour tenter de ralentir l'avancée des flammes et soutenir l'action des sapeurs-pompiers.



Une voisine de l'immeuble a assisté à toute la scène, depuis chez elle : "La lanterne venait de la montagne. On l’a vue descendre et s’accrocher au niveau de la crête de la toiture de l’immeuble", explique-t-elle. "Le feu a lentement pris. Il y avait une bâche sur le toit à cet endroit-là. Dans les minutes qui ont suivi, on a appelé les pompiers. La caserne n’est pas loin. Ils sont intervenus assez vite. Mais ils ont eu un problème d’accès : le portail de l'immeuble était fermé. Le camion-citerne n’a pas pu accéder. Nous, on criait pour prévenir les occupants de l’immeuble. Personne ne répondait. Visiblement, ils ne se rendaient pas compte. Mon mari a franchi la clôture pour aller prévenir les occupants de l’appartement dont la toiture était en flamme. Ca a vite pris. Ce sont des bardeaux. Le feu a finalement été éteint vers 21 h 30 grâce avec l’arrivée d’eau d’un voisin." A la lueur de cet incident, qui n'a heureusement fait aucune victime humaine, elle aussi veut prévenir les usagers de lanternes chinoises volantes. "Les fêtes arrivent et je voudrais que les gens sachent que ces objets peuvent être dangereux. Alors attention aux lanternes chinoises !"