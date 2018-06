Attention aux fortes houles

PAPEETE, le 5 juin 2018 - Une grande partie de la Polynésie française est concernée par cet avis de fortes houles. Depuis lundi soir, les Tuamotu Sud et les Gambier ont été placés en vigilance orange. Vigilance jaune pour les Australes, la Société et le reste des Tuamotu.



Le mauvais temps est de retour en Polynésie française. Il concerne particulièrement une grande partie de l'archipel des Tuamotu-Gambier, la Société et les Australes.



Depuis lundi après-midi, le Sud des Tuamotu et les Gambier ont été placés en vigilance orange, " avec une houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres 50 à 4 mètres, et autour de 3 mètres sur le reste des Tuamotu ", indiquent les météorologues de Faa'a.



Une forte houle qui touchera également la Société et les Australes. " Houle longue de secteur Sud autour de 3 mètres s'amortissant progressivement à 2 mètres 50 mercredi, puis à 1 mètre 50 jeudi ", pour la Société. " Houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres 50 à 4 mètres, s'amortissant progressivement autour de 2 mètres 50 mercredi ", pour les Australes.



" Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes ", prévient Météo France.