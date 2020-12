Attentats de janvier 2015: "j'ai rien à voir", clame une dernière fois Ali Riza Polat

Paris, France | AFP | lundi 14/12/2020 - "J'ai rien à voir dans cette histoire": Ali Riza Polat, principal accusé au procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, a clamé lundi une dernière fois son innocence, avant que la cour ne se retire pour délibérer.



Le délibéré sera rendu mercredi à 16H00, a annoncé le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Régis de Jorna.



"Je ne peux pas demander pardon pour une chose que je n'ai pas faite. J'ai vraiment pas fait tout ce que vous dites", a déclaré Ali Riza Polat, contre lequel la réclusion criminelle à perpétuité à été requise pour "complicité" des crimes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly.



"J'ai vraiment pas donné les armes et je suis pas au courant. Les vrais complices, soit ils sont disparus, soit ils sont morts", a conclu le Franco-Turc de 35 ans, qui aura marqué les trois mois d'audience par ses invectives et ses coups de colère.



Ses coaccusés, soupçonnés de soutien logistique au trio jihadiste, ont également redit leur "innocence", se défendant d'être des "terroristes", et adressé comme derniers mots des messages de "compassion" et de "tristesse" aux proches des victimes.



Saluant une partie civile, dont il a tu le nom, qui ne s'est "pas trompée sur (lui)", Miguel Martinez, un des accusés, s'est ensuite tourné vers la cour: "Je ne vous cache pas que je suis inquiet, car aujourd'hui c'est vous qui avez le reste de ma vie entre vos mains".



"J'ai jamais eu aussi peur de ma vie dans la justice de mon pays. Il faut me croire quand je vous dis que je n'ai rien à voir avec ça, j'ai vraiment rien à voir avec ça", a lancé à son tour Nezar Mickaël Pastor Alwatik, un ancien codétenu d'Amédy Coulibaly contre lequel vingt ans de réclusion ont été requis.



Clôturant cinq jours de plaidoiries de la défense, l'une des avocates de M. Pastor Alwatik, Me Marie Dosé, s'est élevée contre les "peines de malades" réclamées par le parquet national antiterroriste, appelant la cour à "la mesure".