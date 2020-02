Attaque de la gendarmerie de Dieuze: la piste terroriste envisagée

Dieuze, France | AFP | lundi 03/02/2020 - Un militaire de 19 ans armé d'un couteau a attaqué lundi la gendarmerie de Dieuze juste après l'appel téléphonique d'un individu qui menaçait de commettre un "carnage" au nom du groupe Etat islamique, et la justice doit dire très prochainement si elle retient ou non la piste terroriste.



Même si le lien entre ces menaces téléphoniques et l'attaque qui a fait deux blessés - l'assaillant et un gendarme qui a ouvert le feu sur lui - n'a pas encore été formellement établi, le parquet de Metz a indiqué lundi soir avoir "bien évidemment pris attache avec le Parquet national antiterroriste de Paris" (Pnat).

Celui-ci dira prochainement s'il se "saisit ou pas" de l'enquête, a spécifié le procureur de la République de Metz Christian Mercuri.

Dans l'"appel reçu par le centre opérationnel de la Gendarmerie peu avant" l'attaque, l'individu "a déclaré qu'il était militaire, qu'il allait y avoir un carnage à Dieuze et qu'il se revendiquait de l'Etat islamique", a relevé le magistrat devant la presse.

Toutefois, en attendant la décision du Pnat, "nous sommes dans une enquête de droit commun qualifiée de tentative d'homicide sur agent de la force publique", a-t-il poursuivi.

Tout a commencé vers 15H00 avec les menaces téléphoniques reçues par le centre opérationnel. "Prises au sérieux", selon le colonel Nicolas Philippotin, commandant la section de recherches de la gendarmerie de Metz, elles ont été très rapidement transmises à la gendarmerie de Dieuze. Si bien que "quand l'individu a été aperçu, le lien a été fait" et les gendarmes sont immédiatement intervenus, a-t-il expliqué.

Parvenu a pénétrer jusque dans les bureaux de la caserne, l'assaillant a alors fait face à un gendarme qui a tiré sur lui "à deux reprises", le blessant à l'abdomen, "une scène d'une certaine violence", a complété le procureur de la République.

- "En période probatoire" -

Transporté à l'hôpital de Metz, le militaire de 19 ans qui s'était "engagé dans l'armée début décembre", a été opéré, a-t-il précisé.

Quant au gendarme auteur des coups de feu, il a "été légèrement blessé au bras par l'arme blanche et hospitalisé", toujours selon M. Mercuri.

De nombreux véhicules de la gendarmerie et des pompiers ont alors convergé vers les lieux de cette attaque perpétrée dans cette ancienne ville de garnison qui abrite désormais un centre de formation initiale des militaires du rang.

Désormais, a expliqué le procureur, les investigations "sur la personnalité (de l'assaillant), sa famille, ses relations, ses fréquentations, ses lectures... permettront de voir si, effectivement, on est dans le contexte d'une radicalisation, de terrorisme" ou s'il s'agit d'une affaire "de pur droit commun avec un passage à l'acte lié à la personnalité".

La direction de l'enquête a été confiée à la police judiciaire, en collaboration avec la section de recherches de la gendarmerie de Metz.

"Je salue le sang-froid, le professionnalisme et la réactivité des forces de @Gendarmerie qui sont intervenues pour appréhender l’auteur de l'agression commise dans l'enceinte de la caserne de Dieuze. Soutien à l'ensemble des gendarmes et à leurs familles", a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"Il a été confirmé que l’agresseur est un jeune militaire, en formation initiale depuis 2 mois et actuellement en période probatoire", et qu'il "n’était pas en service au moment des faits", a indiqué la ministre des Armées Florence Parly.

Quant au colonel Philippotin, il a salué "les réactions très professionnelles (de ses hommes) qui ont permis d'éviter" le carnage annoncé.