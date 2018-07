Athlétisme - Sprint : Le grand Jean Bourne nous a quitté

Jean Bourne est considéré par beaucoup comme un des plus grands athlètes tahitiens, il est un modèle pour tous les anciens sprinters. Il détient toujours, depuis 1968, le record de Polynésie du 200m en 21″1 et, depuis 1972, le record du 100m en 10″52.



C’était l’époque où il faisait partie du collectif du relais du 4x100m de l’équipe de France avec Roger Bambuck pour les Jeux de Mexico 1968. Malheureusement blessé un mois avant, Jean n’avait hélas jamais pu participer aux Jeux Olympiques.



Capitaine de l’équipe tahitienne, attentionné envers ses co-équipiers, il a mené de nombreuses campagnes des Jeux du Pacifique. En 1966, il fut médaillé d’or au 200m, médaille de bronze au 4x100m. En 1969 en Papouasie, il obtint la médaille d’or au 100m, 200m et la médaille de bronze au 4x100m.



En 1971, à Tahiti, Jean gagne le 200m devant Wejième qui l’avait battu en finale du 100m. Au 4x100m, avec Kiti Salmon, Alexandre et Charles Tetaria, ils avaient dominé Fidjiens et Calédoniens. En 1975, sur la fin de sa carrière, il obtint la médaille d’argent au 200 m et le bronze au 4x100m à Guam.



Licencié au sein de l’As Excelsior, il pratiquait avec autant de succès le football et le basket. A son retour de France, il avait partagé son expérience et formé notamment Jean-Yves Bambridge, Ernest Gavietto et Jacques Bonno à Raiatea. Athlétisme en Polynésie s’associe à la peine et à la douleur de la famille. SB & Olivier Agussan / Athlétisme en Polynésie