Athlétisme – Claverie champion de Polynésie du 10 000 mètres

Tahiti, le 4 mai 2025 - Le Championnat de Polynésie du 10 000 mètres s’est déroulé samedi soir sur la piste du stade de la Punaruu. Paul-Alexandre Claverie y a décroché le titre en 36’ 18’’, Aurélie Steelandt étant sacrée chez les dames en 39’ 30’’. L’immense favori Damien Troquenet s’est arrêté après 200 mètres de course pour alerte musculaire.



L’horaire était quasiment idéal, samedi soir au stade de la Punaruu, pour y couvrir un 10 000 mètres, car si la chaleur pesait encore un peu, la fraîcheur apparaissait doucement. Une vingtaine de participants hommes et femmes se sont alignés sur la ligne de départ du Championnat de Polynésie de la distance. Avec un grand favori, Damien Troquenet, déjà sacré champion de Polynésie du 5 000 mètres le 26 avril et qui semblait intouchable samedi. Le coureur du VSOP prenait immédiatement la tête du peloton, mais surprise 200 mètres plus loin lorsqu’il s’arrêtait. Il s’en est expliqué : “J’ai une petite douleur à l’ischio depuis le triathlon des entreprises et je l’ai encore ressentie aujourd’hui. J’ai donc préféré m’arrêter rapidement pour ne pas risquer une blessure, d’autant que je suis engagé sur le marathon des Marquises la semaine prochaine et puis la saison est encore longue avec des objectifs importants.”



C’est alors Paul-Alexandre Claverie qui prenait la tête des opérations, ce qui n’était nullement surprenant, le coureur de Aorai ayant fait 3e lors du 5 000 mètres du Championnat de Polynésie derrière Damien Troquenet et Killian Barracosa, absent samedi soir. Claverie tournait comme un métronome et n’allait cesser d’augmenter son avance sur ses plus proches poursuivants. Tereva Tapatoa et Fulbert Gara se sont longtemps tenu compagnie derrière le leader, mais le coureur d’ATN Running cédait du terrain et Tereva Tapatoa s’installait solidement à la 2e place.



Aurélie Steelandt également intouchable



Paul-Alexandre Claverie bouclait la distance en 36’ 18’’, une victoire et un chrono qui le comblaient : “Je suis très satisfait de ma course car j’ai battu mon record personnel sur la distance aujourd’hui. C’est dommage que Damien s’arrête rapidement car je n’aurais pas pu le suivre mais j’aurais peut-être fait encore un meilleur chrono en le suivant à distance. Mais déjà, je visais moins de 37 minutes, alors 36’ 18’’, c’est super. À la base, je suis un spécialiste de triathlon, mais je fais aussi de l’athlétisme de temps en temps car c’est évidemment très complémentaire avec le triathlon.” Tereva Tapatoa (36’ 50’’) et Fulbert Gara (37’ 29’’) ont complété le podium masculin.



La course dans la course au titre des féminines a aussi vite perdu tout suspense quant à la future championne de Polynésie. Vainqueur féminine du marathon de Moorea le 29 mars, Aurélie Steelandt, qui n’est pas coutumière des compétitions sur piste, a pourtant rapidement éliminé la concurrence chez les dames et a décroché le titre en 39’ 30’’ et fait 8e au scratch. Pauline Moreau, 2e en 41’ 35’’, et Sophie Bouchonnet, 3e en 41’ 52’’, l’entouraient sur le podium féminin.





Changement d’exercice dimanche prochain pour les amateurs de course à pied avec le Raid Vittel qui aura lieu dans la vallée de Papeno’o et avec deux distances au programme : 30 km (élite) et 12 km (découverte).



Patrice Bastian

Résultats

1. Paul-Alexandre Claverie (Aorai) 36’ 18’’

2. Tereva Tapatoa (Tefana) 36’ 50’’

3. Fulbert Gara (Tahiti Nui Running) 37’ 29’’

4. Pacome Sergent (Tamarii Punaruu) 37’ 48’’

5. Ronan Pouliquen (Oire Punaauia) 37’ 53’’

6. Jean-Marc Carcy (Tamarii Punaruu) 39’ 03’’

7. Tehoarii Tapatoa (Tefana) 39’ 13’’

8. Aurélie Steelandt (VSOP) 39’ 30’’ 1re femme

9. Nainoa Lamy (Tefana) 41’ 14’’

10. Pauline Moreau (Central) 41’ 35’’ 2e femme

…

13. Sophie Bouchonnet (Central) 41’ 52’’ 3e femme



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 4 Mai 2025 à 19:04