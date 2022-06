Assemblée: vers un 10e groupe parlementaire composite avec des ultramarins

Paris, France | AFP | jeudi 23/06/2022 - L'Assemblée nationale pourrait une nouvelle fois atteindre le record de dix groupes parlementaires, avec la constitution en cours d'un 10e groupe composé de députés d'Outre-mer, de l'UDI, et des anciens de Libertés et territoires, a-t-on appris jeudi de sources parlementaires.



Les députés guadeloupéens Olivier Serva et Max Mathiasin ont l'intention ainsi de "mieux faire entendre la voix des Outre-mer et des territoires de l'Hexagone, témoins vivants de particularismes".



"Avec le groupe UTiles (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) nous serons une force vive de proposition", indiquent-ils dans un communiqué, sa confirmation devant intervenir dans les prochains jours, la date butoir étant mardi.



"Le résultat de l'élection présidentielle du 24 avril 2022 a confirmé l'existence d'un profond malaise entre les populations ultramarines et la politique menée par le gouvernement issu de la majorité présidentielle", selon ces députés qui appellent à "œuvrer utilement à l'Assemblée nationale, au-delà des clivages partisans".



Le nombre record de 10 groupes parlementaires a été atteint en 2020. Avec désormais les trois groupes de la majorité, les quatre groupes à gauche, les groupes LR et RN, et bientôt les UTiles, ce nombre serait à nouveau atteint.



Sous la précédente mandature, le groupe Libertés et territoires, présidé par Bertrand Pancher, rassemblait une quinzaine de membres, des radicaux de gauche, des ex-LREM, des centristes et des nationalistes corses.



Ceux réélus pourraient être rejoints par des ultramarins, des UDI qui n'ont plus de groupe en propre, et éventuellement par le socialiste David Habib, opposant à l'alliance de gauche Nupes qui cherche par ailleurs à fonder son propre groupe.



Les députés UTiles seront dans "l'opposition propositionnelle", précise-t-on au sein du futur groupe.



Olivier Serva comme Max Mathiasin étaient auparavant membres de la majorité. Le premier a quitté le groupe LREM début juin, expliquant que son territoire avait été "inaudible pendant les deux dernières années de crise sanitaire" du Covid. Il a ensuite été investi par LFI pour les législatives.