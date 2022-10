As de la gâchette, le Tahitien Ralph Tsing brille en Australie

Tahiti, le 10 octobre 2022 – Le Tahitien Ralph Tsing a participé, le week-end dernier, à la Super 7’s Paintball Series Planet Eclipse Open 2022, la 3e manche du championnat australien de paintball, avec l'équipe professionnelle néo-zélandaise Manawatu Titans. Ils ont fini à la quatrième place du championnat mais le Tahitien a été sacré meilleur joueur du tournoi.



Contacté le 8 septembre dernier par la Team pro néo-zélandaise des Manawatu Titans pour participer à la 3e manche du championnat australien de paintball en catégorie professionnelle, Ralph Tsing, joueur émérite de Tahiti, n’en espérait pas tant. Il n’a pas hésité et s’est donc rendu, billet en poche et congés posés, à Sydney afin de prendre part à la Super 7’s Paintball Series Planet Eclipse Open 2022, le week-end dernier. "C’est ma première participation à une compétition en Australie et surtout en catégorie professionnelle. Je connaissais l’équipe néo-zélandaise avec laquelle j’avais pu faire une manche du championnat néo-zélandais en 2020. Nous avions fini premiers de la compétition", souligne-t-il.



Pour cette manche du Super 7, neuf équipes étaient inscrites. Les phases qualificatives pour les demi-finales sont composées de huit matches. "Nous, les Titans, terminons deuxième du classement avec six victoires et deux matchs nuls pour la première phase de jeu", explique-t-il fièrement.



15 billes par seconde !



"Le rythme est élevé. Nous sommes sept joueurs par équipe : cinq sur le terrain et deux joueurs en réserve. Nous avons dix minutes de jeu par match avec une cadence de tir de 15 billes par seconde. C’est intense !" explique-t-il. La suite est moins sympathique. "On accède donc à la demi-finale contre l’équipe Sydney Swat", poursuit-il. "C’est après un beau match que nous nous inclinons en overtime sur le score de 4-3 (L'overtime est une prolongation de cinq minutes après un résultat nul dans les dix minutes de jeu. La première équipe qui remporte le point gagne le match, NDLR). On perd donc notre demi-finale, ce qui nous mène à la petite finale pour la 3e place. On est opposé à Eastside Raw. Le match est intense et on finit par perdre sur un score final de 4-3", souligne-t-il.



Même si les Titans finissent donc à la 4e place, Ralph Tsing peut être fier de son parcours puisqu’il est élu meilleur joueur du tournoi. Pas mal pour un joueur qui ne peut pas s’entraîner à Tahiti. "Pour une première participation au championnat australien en professionnel, c’est une très belle performance car je n’ai pas pu pratiquer le paintball depuis plus d’un an. Nous avons perdu l’autorisation d’utiliser notre terrain de paintball qui se situe à la Punaruu." Ralph Tsing espère poursuivre son rêve australien. "Mon souhait est de pouvoir faire vivre le paintball local mais aussi intégrer le championnat australien pro pour toute la saison 2023", conclut-il.



La règle du jeu Les équipes doivent éliminer les joueurs adverses afin de pouvoir se rendre à la porte de départ opposée pour appuyer sur un buzzer et marquer un point. Dès que le buzzer sonne, le chronomètre du match s'arrête et un compte à rebours de deux minutes démarre automatiquement. Les joueurs n'ont que ce laps de tempse pour se nettoyer de toutes les marques de peinture, recharger leur marqueur de paintball et retourner à leur porte de départ. La première équipe qui totalise quatre points de plus que ses adversaires ou celle avec le plus de points au bout des dix minutes de jeu remporte la partie.



Les résultats 1 - Eskimo Brother

2 - Sydney Swat

3 - Eastside Raw

4 - Manawatu Titans & Ralph Tsing



Les matchs peuvent être visionnés sur la page Facebook de Super 7’s Paintball Series ou sur YouTube sur la page Action Paintball Games.



À la recherche d’un terrain

Contacts : Philippe Danloue, président : 87.79.02.20 ou [email protected] %22%20%5Ct%20%22_blank

%22%20%5Ct%20%22_blank Ralph Tsing : 87.25.22.68 ou [email protected] %22%20%5Ct%20%22_blank L’association Tahiti Ultimate Paintball est à la recherche active d’un terrain pour pouvoir s’entraîner, faire des championnats et, à terme, participer à des événements à l'étranger.Contacts :



