Arutua : la mairie fait aussi office d'abri de survie

ARUTUA, le 25 janvier 2018 - La structure est située au milieu du village "Rautini". Rénovée en 2011, la mairie d'Arutua a été surélevée pour faire face aux catastrophes naturelles. Un lieu qui pourra accueillir également 200 personnes, en cas de nécessité.



La mairie d'Arutua a été surélevée afin de faire face aux " dérèglements climatiques " (tsunamis, montée des eaux…). Cet espace de 336 m² pourra accueillir une partie de la population, soit 200 habitants, le reste pourra se réfugier à l'école de l'atoll ou encore dans les maisons surélevées.



Il faut savoir que l'archipel des Tuamotu reste vulnérable face aux catastrophes naturelles. Les terres émergées sont, parfois, situées à quelques dizaines de centimètres au-dessus du niveau de la mer. L'an dernier, l'atoll d'Arutua a été touché par une dépression tropicale, ce qui a occasionné d'importants dégâts.



Aujourd'hui, les 17 tāvana des Tuamotu-Gambier unissent leurs voix pour que des abris de survie ou encore des murs de protection soient construits. Pour l'heure, 28 abris de survie ont déjà été construits - dans le cadre du contrat de projet État/Pays 2008-2014 - " sur plus d'une cinquantaine qu'il nous faut faire ", note la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Pour elle, cet archipel doit être traité en priorité. 5 milliards de francs ont d'ailleurs été investis pour la construction de ces 28 abris. Aujourd'hui, 27 autres abris de survie attendent d'être construits ou réhabilités. Il faudra investir, cette fois-ci, près de 7 milliards de francs.



Et pour la ministre des Outre-mer, il faut répondre à l'urgence climatique dans les atolls qui sont dépourvus de ces structures. " Il faut que l'on aille plus vite et plus loin parce que malheureusement, il y a encore trop d'atolls qui n'ont pas encore aujourd'hui, leurs abris. L'adaptation, c'est aussi surélever les maisons, préparer des constructions qui protègeront d'un tsunami. "



Pour financer ces opérations, plusieurs moyens sont mis à la disposition des collectivités, tels que le Fonds vert ou encore le Fonds intercommunal de péréquation (FIP). " Le pseudo fonds vert va pouvoir être davantage utilisé en Polynésie et partout où les dérèglements climatiques toucheront les territoires d'Outre-mer. Mais, il faut que ce soit l'ensemble du gouvernement central qui participe et pas seulement le ministère des Outre-mer ".



Le ministère des Outre-mer a également augmenté sa participation dans le financement du Fonds vert, à hauteur de 1 milliard. Aujourd'hui, ce sont donc 2,5 milliards de francs que le ministère des Outre-mer a mis dans ce Fonds.