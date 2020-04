Arutua : des spécialistes attendus pour poser un barrage flottant de 432 m

Tahiti, le 25 avril 2020 - Cinq spécialistes ont embarqué vendredi 24 avril à bord d’un catamaran pour rejoindre Arutua dans les Tuamotu. Attendus dimanche matin, ils doivent installer avec une équipe de Arutua un barrage flottant antipollution afin de protéger le lagon de l’atoll menacé par l’échouement du thonier chinois, le Shen Gang Shun, le 21 mars dernier.





Face à une extension du risque de pollution du lagon de Arutua à cause de l’échouement d’un navire chinois, le gouvernement vient de lancer la première étape du plan d’intervention avec l’envoi d’une équipe de spécialistes embarqués vendredi à bord d’un catamaran.



Affrété à une société locale, le catamaran a a largué les amarres vendredi, à 14 heures, pour transporter jusqu’à Arutua une équipe de la société Odewa qui coordonne l’opération avec d’autres parties prenantes, la Scadem Polynésie et Tallinpi. Les responsables de la DPAM (Direction polynésienne des affaires maritimes) et un représentant de la DIREN (Direction de l’environnement) étaient présents pour les dernières opérations de chargement à bord du catamaran.



Sur place, ces cinq spécialistes embarqués à Papeete seront rejoints par une équipe de cinq personnes de Arutua qui viendra aider à la pose des 432 mètres de barrage emportés sur le catamaran. Entre les équipes qui ont embarqué à Papeete et l’équipe de Arutua, les consignes de distanciation et de protection en vigueur dans le cadre du Covid-19 seront appliquées de manière rigoureuse pour qu’il n’y ait aucun contact entre les équipes de Tahiti et la population de l’atoll. Les équipages embarqués à Papeete dormiront à bord du catamaran et ne descendront pas à terre.



L’équipe de Arutua sera formée sur place. C’est elle qui sera ensuite chargée, une fois le barrage flottant posé, de venir régulièrement le contrôler, entretenir les ancrages et si nécessaire « l’essorer » afin d’extraire l’eau souillée par les particules de carburants. Cette eau polluée sera entreposée dans des cubitainers qui seront ensuite expédiés pour traitement vers Tahiti.