

Arue - Vaipoopoo change de look

Tahiti le 30 août 2025. Les élus de la communes de Arue et les voisins du site ont découvert jeudi soir l’aménagement futur de Hirione, situé en bord de mer de Vaipoopoo, en face du musée James Norman Hall.



Cette aire de détente et de jeux s’est dégradée au fil des ans et la commune a eu à cœur d’offrir, à nouveau, un espace adapté, pour les administrés de Arue, qui profite aussi bien aux plus jeunes, qu’aux plus âgés. Ce sera chose faite après onze mois de travaux et un chantier qui va démarrer début octobre.



Le coût est estimé à près de 157 millions de francs, dont une participation de 30 % de la Délégation du Développement des Communes, soit 38 millions de francs. 70 % de ce coût est donc supporté par la commune.



Pour rappel, ce site de Hirione a été affecté par le Pays, par arrêté, le 24 novembre 2015, à la mairie de Arue qui en a donc la gestion.



L’aménagement qui sera offert dans un an sera engazonné et paysagé.



Il comptera trois aires de jeux distinctes : Pour les 2 à 6 ans, pour les adultes et pour les personnes âgées.



Le terrain de beach-volley installé sur la plage sera entièrement rénové, ainsi que sa clôture.



Si six places de parking seront réalisées en épi à l’extérieur, deux places pour les personnes à mobilité réduite et une zone de stationnement pour les deux roues seront prévues à l’intérieur du site.



Pour le confort de ses utilisateurs et le respect de l’hygiène du site, des toilettes et des douches seront installées avec une station d’épuration dimensionnée pour 200 personnes/jour.



Un fare pote’e, six tables de pique-nique en béton et deux barbecues en maçonnerie vient compléter l’agrément offert aux utilisateurs des lieux.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Samedi 30 Août 2025 à 15:40 | Lu 351 fois



