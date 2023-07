Arts visuels : le Conservatoire expose hors les murs

Tahiti, le 8 juillet 2023 - La classe Arts visuels du Conservatoire artistique organise l’exposition d’une cinquantaine de tableaux et dessins à la brasserie Hoa jusqu’au 31 juillet.



C’est une première, “la première fois que l’on expose en dehors du Conservatoire”, indique Matahi Coulon, le professeur de la classe Arts visuels au Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF). Les élèves de la classe présentent leurs travaux de l’année à la brasserie Hoa jusqu’à la fin du mois. Agathe, Komosulo, Natea, Stéphanie Wawrzyniak, Amandine Schindelholz, Teraitua Yvon, Lolita, Flo, Heiava, Pierre ou encore Poeiti ont accepté le challenge. “On aurait pu se contenter de rester au Conservatoire, reconnaît Natea. Mais cela fait aussi partie de l’apprentissage que de braver le public, de montrer ce que l’on fait, de se séparer de ses œuvres.” L’exposition est encore programmée pour trois semaines, jusqu’au 31 juillet. Elle est gratuite et accessible librement aux horaires d’ouvertures de la brasserie de Fare Ute.



Naissance



Matahi Coulon se réjouit de l’événement, de voir que l’initiative a été suivie avec enthousiasme. Au sein du conservatoire le département des Arts Visuels a son propre schéma d’études. Il comporte trois cycles précédés d’un cycle d’éveil. Il existe un enseignement pour les Adultes hors cursus avec un enseignement hebdomadaire de 2 heures. “Parfois certaines initiatives sont lancées et finissent par faner. Là, au contraire, elles ont éclos !” À travers cette expérience, il espère que ses élèves pourront ainsi se considérer “un peu artiste”. L’exposition selon lui est “comme une naissance pour chacun”. Au total, ils sont six adultes et une poignée d’adolescents “très créatifs” avec une “certaine légèreté”.



Chaque élève a été libre de sélectionner les œuvres qu’il souhaitait montrer. Il y a des séries de tiki, de portraits, de corps. “Nous avons la chance d’avoir un modèle qui pose”, indique le professeur. Il constate, au Conservatoire comme ailleurs dans le monde de l’art en Polynésie, que l’expression tend à “se libérer de ses codes” et de certains “automatismes”. Ce qui révèle un regard singulier porté sur autrui, sur soi, sur la culture et l’environnement.



Opportunités



Natea a suivi les cours de Matahi Coulon il y a moins d’un an. Elle est à quatre mois de la retraite et va pouvoir “s’adonner pleinement à la peinture”. Elle a toujours voulu s’y mettre sans jamais pouvoir trouver le temps. Une nouvelle vie s’ouvre à elle. “Et cela me rend très heureuse. Je voudrais également faire de la sculpture.” L’exposition pour les élèves est une bonne occasion de se faire connaître et, pourquoi pas, repérer par des galeristes.



Flo suit des cours d’Arts plastiques au conservatoire depuis 2 ans. “Une opportunité de découvrir les bases du dessin et de mettre en pratique différentes techniques : collage, peinture, fonds et aplats, ombres et lumières…” Les objets d’études proposés au groupe permettent à chacun de les adapter selon ses aspirations, ses techniques, son niveau et son expérience dans une bienveillance collective et respectueuse. Les échanges y sont “stimulants” et chaque objet est une aubaine pour confronter les points de vue. Les cours sont “une aventure artistique et humaine enrichissante qui invite à repousser ses propres limites et à se découvrir”.

Pour Yvon Teraitua, inscrit depuis 2014, les cours lui ouvrent le champ des possibles et développent ses compétences artistiques et plastiques. Artiste “en dilettante”, il participe à diverses expositions collectives, celles du Conservatoire et de la galerie au Chevalet.