Arrivée ce jeudi matin à Tahiti de nouveaux passagers polynésiens en provenance de Nouméa

Tahiti le 29 mai 2024. Dimanche soir, 84 passagers polynésiens qui étaient bloqués en Nouvelle-Calédonie ont pu regagner Tahiti et rejoindre leurs familles, grâce au vol spécial mis en place par l’État.



Un second vol en provenance de Nouméa, transportant à son bord plusieurs dizaines de passagers polynésiens restés en Nouvelle-Calédonie, est programmé. Il devrait arriver ce jeudi 30 mai au petit matin à l’aéroport de Tahiti – Faa’a.

Les passagers seront accueillis sur le tarmac de l’aéroport par Mme Emilia HAVEZ, directrice de cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, ainsi que par les autorités du Pays.

Une cellule d'information et de soutien psychologique, composée des personnels du CHPF, sera présente à l’aéroport de Tahiti – Faa’a.

L’Etat, avec le Pays, reste pleinement mobilisé pour assurer, dans les meilleures conditions, le retour des Polynésiens restés en Nouvelle-Calédonie.

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française maintient sa cellule d’information au public activée, jusqu’à ce vendredi 31 mai, à 12h. Elle est joignable au 444 210. Composée d’agents de l’Etat, la CIP répondra aux appels concernant l’acheminement des résidents polynésiens restés en Nouvelle-Calédonie, ou des Calédoniens en Polynésie française, en complément des informations disponibles sur le site internet de l’Etat en Polynésie française et sur les réseaux sociaux du Haut-commissariat de la République en Polynésie française.