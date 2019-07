Arrêté devant chez Taylor Swift avec des outils de cambrioleur, il assure la connaître

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 23/07/2019 - Arrêté devant la maison de Taylor Swift équipé de la panoplie du parfait cambrioleur, un homme a assuré aux policiers la connaître et avoir convenu avec la chanteuse américaine qu'elle l'aiderait à lancer sa carrière de chanteur.



La police de Westerly, une petite ville de l'Etat de Rhode Island, a interpellé vendredi l'homme en possession de plus de trente instruments permettant de crocheter une serrure, ainsi que d'autres outils régulièrement utilisés lors de cambriolages.

Signalé par des habitants de la ville, il avait été aperçu devant la porte de la propriété de Taylor Swift avant son arrestation.

"Il n'arrêtait pas de nous dire qu'il la connaissait personnellement et venait juste lui rendre visite", a expliqué le chef de la police de Westerly, Shawn Lacey, au Westerly Sun, le premier média à avoir rapporté l'information.

"Il disait qu'il essayait de lancer sa carrière dans la chanson et qu'elle avait accepté de l'aider", a ajouté le responsable, qui a confirmé mardi à l'AFP l'interpellation de cet individu, inculpé depuis de détention d'instruments utilisés pour des cambriolages et d'une arme par destination, une batte de base-ball.

L'homme leur a également expliqué qu'il s'était déjà rendu à Nashville et Memphis pour essayer de trouver la chanteuse américaine, qui possède un logement à Nashville.

Selon plusieurs agents de sécurité affectés à la surveillance de la propriété de Westerly, l'individu figurait sur une liste en leur possession, "parce qu'ils s'inquiétaient qu'il constitue une menace", a expliqué Shawn Lacey au Westerly Sun.

Début mars, un autre homme avait été arrêté en flagrant délit pour s'être introduit par effraction dans la maison que possède Taylor Swift à New York. Il s'agissait de la troisième fois qu'il était interpellé chez la chanteuse de 29 ans.

Un troisième individu avait été lui arrêté en avril 2018 à l'extérieur de la maison de Taylor Swift, muni d'un couteau et d'une corde.