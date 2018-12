Arrêt de commercialisation de la lotion anti-poux Prioderm

Paris, France | AFP | jeudi 06/12/2018 -L'Agence nationale de sécurité du médicament a annoncé jeudi l'arrêt de la commercialisation de la lotion anti-poux Prioderm, à la suite du renforcement des conditions d'emplois exigées par le gendarme du médicament.



Prioderm est une lotion vendue sans prescription et très utilisée pour traiter les poux qui colonisent les têtes des enfants. Mais la lotion agit "en tuant les poux par une action neurotoxique", souligne l'ANSM dans un avis publié sur son site internet.

Elle contient du malathion et du terpinéol "qui peuvent provoquer, à doses excessives, des troubles neurologiques : maux de tête, nausées, vomissements voire, très rarement, des convulsions chez l'enfant".

Aussi, à l'occasion d'une révision de son autorisation de mise sur le marché, l'Agence du médicament a décidé de restreindre son utilisation en rendant la prescription médicale obligatoire et de renforcer les contre-indications et précautions d’emploi.

Les laboratoires Mylan ont décidé d'arrêter la commercialisation à la suite de cette décision.

Dès le 6 décembre, le produit ne peut plus être délivré en automédication et de nouvelles contre-indications et précautions d'emploi sont ajoutées aux documents d'information comme la notice.

L'usage est strictement contre-indiqué chez l'enfant de moins de 2 ans et les personnes en cas d'allaitement ou ayant des antécédents de convulsions.

Il est aussi recommandé au titre des précautions d'emploi de ne pas utiliser Prioderm pendant la grossesse ni chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de moyen de contraception et de respecter strictement les doses et les précautions d'emploi chez l'enfant de plus de 2 ans.