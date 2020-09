Arrestation à Melbourne de dizaines de manifestants opposés aux restrictions

Melbourne, Australie | AFP | dimanche 13/09/2020 - La police australienne a arrêté dimanche à Melbourne plus de 70 personnes qui avaient enfreint les ordres de demeurer chez eux pour manifester contre les mesures de restriction en vigueur pour juguler l'épidémie de coronavirus.



Quelque 250 personnes ont pris part à cette manifestation illégale, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux par des groupes adeptes de théories du complot.



Ils ont ignoré les avertissements officiels et la réglementation de santé publique pour se rassembler au sein du marché de Queen Victoria, dans le centre de la deuxième ville du pays, afin d'appeler à la levée de plusieurs semaines de confinement.



Ils ont été accueillis par un important dispositif policier et des échauffourées avec les forces anti-émeute ont éclaté dans les allées du marché.



La police a arrêté 74 personnes et en a verbalisé 176 autres, affirmant dans un communiqué que "de nombreux manifestants étaient agressifs et avaient proféré des menaces à l'encontre de la police".



Le week-end dernier, des rassemblements avaient eu lieu à travers l'Australie dans le cadre de ce mouvement nommé "Jour de la Liberté" afin de protester contre ce que certains estiment être une réponse excessive du gouvernement face à la pandémie.



Cette manifestation à Melbourne intervient à la veille d'un assouplissement à compter de lundi des mesures les plus strictes en vigueur dans la ville, avec un couvre-feu commençant une heure plus tard à 21H00, une permission de deux heures pour faire du sport ainsi que la création de petites "bulles sociales" pour les personnes vivant seules.



Le premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, qui avait auparavant qualifié les manifestants d'"égoïstes", a affirmé dimanche que son État ne pouvait pas se permettre de rouvrir trop rapidement.



"Nous ne pouvons pas ouvrir maintenant et demeurer ouverts. Ce ne serait pas sûr, ce ne serait pas intelligent", a-t-il souligné.



Les mesures de couvre-feu, de restrictions des visites ainsi l'interdiction des déplacements de plus de cinq kilomètres resteront en vigueur au moins jusqu'au 26 octobre.



En dépit de cette deuxième vague qui touche l'Etat de Victoria, l'Australie a plutôt bien géré l'épidémie de coronavirus, ce qui a permis à certaines région de lever les mesures en vigueur.



Le pays, qui compte 25 millions d'habitants, a enregistré quelque 26.600 cas et 810 décès, la plupart à Melbourne et dans sa périphérie.