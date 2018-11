Arnaques internet: Les banques polynésiennes alertent sur le risque croissant de phishing

PAPEETE, le 20 novembre 2018- La Fédération Bancaire Française en Polynésie française (F.B.F) informe de la recrudescence de fraudes phishing et mules financières:



La Polynésie Française est une cible de plus en plus attirante pour les cyber-attaquants ou « pirates informatique ». A ce jour nous dénombrons une hausse importante de fraude et tentative de fraude liée à Internet.



Nous vous alertons sur le fait que des campagnes de phishing et de recrutement de mules financières sont en cours. Ces campagnes sont de plus en plus virulentes, et avec l’expansion des services proposés sur Internet les usagers sont des cibles idéales.



Qu’est-ce que le Phishing :



Il s'agit d'un courrier électronique vous invitant, souvent pour des raisons de sécurité, à vous connecter à un site de banque, un compte de paiement en ligne ou encore un site commercial. Le lien vous conduit en réalité vers un site pirate copie apparemment parfaite, afin de récupérer vos données.



Qu’est-ce qu’une mule financière :



Des « recruteurs » utilisent un envoi massif de spams pour rechercher et trouver des mules financières. Les fraudeurs ou recruteurs font appel aux mules pour blanchir et transférer illégalement de l’argent vers d’autres pays. L’objectif de ces criminels peut être le vol, le détournement d’argent, le blanchiment d’argent... Cette technique frauduleuse consiste à convaincre une personne, d’accepter de recevoir des transferts d’argent illégaux sur son propre compte bancaire, en échange d’une contrepartie financière (environ 10 % de chaque transaction).



Des gestes simples peuvent vous éviter d’être victime ou complice malgré-vous de ces fraudes, vous pouvez retrouver ceux-ci dans les guides réalisés par la FBF.