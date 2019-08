Arnaque, ice et arme blanche en comparution immédiate

PAPEETE, le 22 août 2019 - Six individus ont été présentés en comparution immédiate jeudi suite à une transaction sur fond de trafic d’ice qui avait très mal tourné le 9 avril dernier à Faa’a. Un revendeur avait été blessé avec une arme blanche. L’audience a été renvoyée au 30 septembre.



L’affaire débute le 10 avril lorsqu’un couple se présente à la gendarmerie afin de déposer plainte pour une agression dont il aurait été victime. L’homme et la femme expliquent qu’ils ont été violentés par quatre inconnus dont l’un était armé d’un couteau et ce, alors qu’ils se trouvaient dans leur luxueux véhicule stationné sur un parking. Le plaignant présente une plaie superficielle à la jambe.



Perplexes, les enquêteurs exploitent les caméras de vidéosurveillance et se rendent compte que les agresseurs venaient à la rencontre du couple pour ce qui ressemblait nettement à une transaction sur fond de trafic d’ice. L’homme qui conduisait le véhicule a même été filmé alors qu’il tentait de percuter les quatre individus. Une mère de famille a assisté à la scène, tétanisée.