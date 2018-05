Armes, scènes de crime, stupéfiants : une journée de formation pour les muto'i

PAPEETE, le 8 mai 2018 - Venus de toute la Polynésie, 24 policiers municipaux ont passé une journée en immersion au sein de la gendarmerie. Démonstrations de l’équipe cynophile, intervention des techniciens en identification criminelle (TIC), tactiques d’intervention : les muto'i ont pu se familiariser avec différentes techniques.



Dans le cadre de la professionnalisation à l’emploi des agents de la police municipale, 24 muto'i de Tahiti, Moorea, des Australes, des Gambiers et des Tuamotu ont été accueillis au sein de la caserne de la gendarmerie de Faa’a ce lundi. Les policiers municipaux ont débuté leur journée de formation par une rencontre avec des militaires de la Brigade motorisée (BMO) de Faa’a avec lesquels ils ont abordé la thématique de la sécurité routière.



Puis, les membres du Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie (PSIG) leur ont expliqué le fonctionnement des différentes armes parfois utilisées en intervention. Le but de cette expérience, comme nous l’explique l’un des formateurs, est de renforcer la collaboration entre les deux services : « si nous sommes amenés à intervenir ensemble, ils auront peut-être moins d’appréhension quant aux armes que nous portons. »