TAHITI, le 9 novembre 2019 - Ariitea Putoa a battu Teiki Marotau vendredi soir lors de la soirée finale du championnat de Polynésie. Il conserve donc son titre de champion de Polynésie dans la catégorie + de 91 kg.



Ariitea Putoa a conservé ce vendredi soir son titre de champion de Polynésie au terme d’un combat spectaculaire contre Teiki Marotau, qui n’a pas démérité. Ce dernier a pu arriver au terme du combat, « c’était mon but » a-t-il déclaré après le combat. Il s’incline aux points contre un des meilleurs boxeurs de Polynésie dans la catégorie des + de 91 kg.



Son frère Manarii Putoa, qui combattait dans la même catégorie dans la petite finale, a remporté son combat suite au forfait de son adversaire Paul Marere.



Panihau Kapikura a remporté son combat aux points contre Fabrice Liard au terme d’un beau combat. Gabriel Dauphin s’est imposé face à Manu Grimod, le combat ayant été arrêté par l’arbitre après que Manu Grimod ait été touché assez durement. Raiano Teihotaata s’est imposé face à Olivier Babdor et Logan Tara a gagné son combat contre Brendan Dellapina.



Tauhani Lesca a gagné contre Ravanui Roapamoa, Raruna Jacquot a remporté son combat face à Ravahere Roapamoa, Isidore Maiti s’est imposé face à Christophe Longomazino. La sœur de la judokate Rauhiti Vernaudon, Ranitea, s’est imposée face à Herehau Dellapina, Ewan Yuen a remporté son combat face à Junior Heioro et Nikee Cummings s’est imposé face à Raihei Teamo.



(résultats officiels et article plus complet à venir)