Ariinui, mort maltraité à un an et quinze jours

Tahiti, le 9 septembre 2020 - Le procès d’un homme et d’une femme, poursuivis pour avoir involontairement donné la mort à leur enfant le 18 mars 2015, s’est ouvert mercredi devant la cour d’assises de Papeete pour trois jours de débats. Également renvoyés pour des violences habituelles commises sur le petit garçon d’un an, les deux accusés encourent trente ans de réclusion criminelle.



Le petit Ariinui n’avait qu’un an et quinze jours lorsqu’il a succombé des suites d’un traumatisme cérébral, causé par des violences exercées par ses parents sur fond d’alcoolisation et de disputes conjugales. Le procès de son père et de sa mère, respectivement âgés de 29 et 26 ans, a débuté mercredi devant la cour d’assises de Papeete.



Ce drame a eu lieu le 18 mars 2015 dans le squat où résidait le couple à Punaauia. Peu après six heures du matin, les pompiers avaient été appelés pour secourir un petit garçon d’un an qui était en arrêt cardiaque. Malgré l’intervention des secours, l’enfant, qui présentait plusieurs hématomes sur le visage et le corps, était décédé après son admission en réanimation au Taaone. Au regard de l’état de son corps, une autopsie avait été ordonnée par le parquet de Papeete pour déterminer dans quelles circonstances le petit avait trouvé la mort. L’examen, sans appel, avait révélé que le décès était lié à de "multiples lésions traumatiques cérébrales", et que l’enfant présentait des fractures antérieures de l’humérus et du fémur. Cette autopsie avait par ailleurs établi que le petit avait été victime de violences physiques bien avant son décès. De plus, la lecture de son carnet de santé avait démontré qu’il avait un retard de suivi, de vaccins, et qu’il ne présentait pas un développement psychomoteur normal.