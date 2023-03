Ariimoana David et Jacky Hutia s'imposent à la Rairoa Horue

Rangiroa, le 2 mars 2023 - L'expérience a parlé ce jeudi pour les finales de la Rairoa Horue. Dans la catégorie reine du surf, où la moyenne d'âge des finalistes étaient de 34 ans, c'est Ariimoana David, 32 ans, qui s'est imposé en coiffant au poteau Heiarii Williams, 36 ans. En bodyboard, Jacky Hutia, 36 ans, qui s'était blessé au dos sur ce même spot de Avatarou, s'est imposé en finale et tient une belle revanche.



Cette deuxième édition de la Rairoa Horue restera certainement dans les annales. Des conditions dantesques tout au long des quatre jours de compétition, des séries où les surfeurs et bodyboarders se sont rendus coup pour coup et des finales d'anthologie, tout était réuni pour une compétition d'exception sur la droite de Avatoru.

Une petite erreur de Williams en finale



En surf, Heiarii Williams, 36 ans, aurait pu être la belle histoire de cette Rairoa Horue. Le surfeur de Punaauia a dû lancer une cagnotte en ligne pour pouvoir se rendre à Rangiroa et prendre part à la compétition. Et depuis son entrée en lice, “Lupa” a déroulé son surf en prenant tube sur tube. Mais ce jeudi en finale, il aura manqué un brin de réussite, et de chance, au double vainqueur des Trials à Teahupo'o pour l'emporter aux Tuamotu. Dans une finale à quatre, où il était opposé aux cousins David, Vetea et Ariimoana, et à Teiva Tairoa, Williams avait pourtant la situation bien en main. Avec un score global de 13.67 (8.5 + 5.17), son plus faible total de toute la compétition, il menait en effet la danse.



Mais dans les dernières secondes de la finale, Williams, qui avait pourtant la priorité sur Ariimoana David, a laissé ce dernier s'engager sur une longue droite. Un petit tube couplé à quelques manœuvres et Ariimoana David obtenait la note de 7.33 pour total de 14.63 qui lui permettait de ravir la victoire à Heiarii Williams. “Heiarii a fait une petite erreur à la fin quand il a hésité à prendre la vague qui me donne la note pour gagner. Il restait 20 secondes et j'y suis allé”, a indiqué le vainqueur de cette deuxième édition de la Rairoa Horue. “Je suis évidemment très content de gagner ici à Rangiroa. J'étais déjà très content d'être ici mais en plus gagner c'est le petit bonus. Je dédie cette victoire à mes copains avec qui je loge à Rangiroa, Kevin Bourez et Jocelyn Poulou et puis à tous ceux qui m'ont soutenu comme Michel Bourez et Tikanui Smith.”



Heiarii Williams s'est donc contenté de la deuxième place avec un totale de 13.67, Vetea David a pris la troisième place (11.94) et Teiva Tairoa (5.66) a terminé quatrième de cette finale de trentenaires.

“Waouh” pour Jacky Hutia



En bodyboard la compétition n'a pas déçu également. Si le tenant du titre, James Noho Omitai avait survolé les tours précédents, en finale, le bodyboarder de Papara a du s'incliner face à l'expérience du vétéran Jacky Hutia, 36 ans. Une belle revanche pour Hutia qui s'était blessé au dos il y a deux ans sur ce même spot de Avatoru. Sur un premier tube, le vétéran s'offrait une première bonne note de 8.23. Face à lui ses jeunes rivaux, notamment Heiarii Etaia lui répondait à coup de manœuvres aériennes qui lui rapportaient les notes de 7.93 et 7 pour un total de 14.93. James Noho Omitai, moins en vue, que lors des tours précédents, plafonnait à 11.97 (6 + 5.97) et le local du spot, Tevahitua Pohue fermait la marche avec un score global de 8.83.



Et à l'expérience, Jacky Hutia a donc renversé Etaia grâce à une dernière bombe notée 7.33 qui lui offrait un totale de 15.56. Suffisant pour l'emporter. “ Il a fait très chaud tout au long de la semaine et dès les demi-finales, je n'en pouvais plus. Je sentais mon corps qui me lâchait”, a déclaré Jacky Hutia à l'issue de sa finale. “Et cette finale pour moi y'a juste un seul mot : Waouh. Avec tous les gens qui étaient derrière moi, que ce soit à Rangiroa ou sur les réseaux sociaux, cette victoire est pour vous. Je ne pensais pas aller aussi loin dans cette compétition. Et voilà waouh. J'étais le plus vieux du tableau en bodyboard. Mais je savais que je pouvais compter sur mon expérience. Je sais ce que j'ai à faire sur une compétition. Aujourd'hui, tous les autres boys étaient à l'intérieur et moi j'ai vu qu'il y avait un petit pic juste un peu plus à l'extérieur. Je sais qu'il faut être patient et quand ça vient, il faut juste y aller. Je ramène la coupe à la maison comme on le dit pour le foot.”



Si la deuxième édition de la Rairoa Horue s'est terminée ce jeudi, le surf ne s'arrête pas encore aux Tuamotu. Dès lundi le Rangiroa Pro, étape du QS, démarrera sur la reef-break de Avatoru, pour encore de belles séries à venir.



Les résultats de la Rairoa Horue



