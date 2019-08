Ariihei Lehartel 3e aux championnats du monde cadet

Ariihei Lehartel et Bradley Lai Koun Sing sont actuellement en Ouzbekistan dans le cadre de leur participation aux championnats du monde de taekwondo de la catégorie cadet. Ils étaient en Jordanie la semaine précédente pour une compétition préparatoire et ont enchainé directement avec l'Ouzbekistan.



Bradley Lai Koun Sing a perdu au point en or alors qu'il était à 23-23 au troisième round de son combat face à un Chypriote. Ariihei Lehartel, après avoir remporté son premier combat 24-2 face à un Chypriote, s'offre une belle médaille de bronze en remportant son quart de finale 35-14 contre un Ukrainien. "Une première dans l'histoire du taekwondo tahitien" selon Alfred Lai Koun Sing, cadre fédéral qui était avec eux. SB