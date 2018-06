Ariihau Aora, 14 ans, "je veux devenir sapeur-pompier professionnel"

PAPEETE, le 14 juin 2018 – La Journée nationale des sapeurs-pompiers aura lieu à Tahiti, ce samedi 16 juin 2018 place Vaiete de 9h à midi. A l'occasion de cet événement, la rédaction de Tahiti infos a rencontré des pompiers qui ont accepté de parler de leur profession. Aujourd'hui rencontre avec le jeune sapeur-pompier Ariihau Aora qui souhaiterait devenir pompier professionnel plus tard.



Ariihau Aora a 14 ans. Il a découvert les jeunes sapeurs-pompiers l'année dernière au collège de Arue par le projet pédagogique des Cadets de la sécurité. Ariihau s'est porté volontaire pour participer à ce projet pilote dont l'objectif est de permettre aux jeunes participants d’acquérir non seulement de nouvelles connaissances et compétences autour des enjeux de la sécurité civile, mais aussi d’être reconnus comme assistants de sécurité pour les exercices d’évacuation ou de confinement organisés dans leur collège.



Ainsi, les sapeurs-pompiers interviennent dans une classe d'élèves volontaires. Les adolescents suivent une formation au PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) et à la fin de l'année, ils se voient remettre une attestation de formation de cadets de la sécurité civile. Ce parcours vise à susciter des vocations de sapeur-pompier volontaire.



Arrihau a tout de suite accroché, " j'ai aimé les exercices qu'ils nous faisaient faire. Je voulais en apprendre plus sur le sujet, sur les exercices de secourisme et d'incendie. A la fin de l'année dernière, j'ai déposé mon dossier pour devenir jeune sapeur-pompier. " L'adolescent, élève en quatrième, a passé les tests physiques et l'entretien de motivation. Il a été retenu et fait partie de la première promotion de jeunes sapeurs-pompiers de l'école de sapeurs-pompiers de Pirae et Arue.



"Je passe tous les mercredis après-midi et tous les samedis matin à la caserne, soit à Arue soit à Pirae ", explique le collégien, "j'aime bien venir parce que ça m'occupe, mais aussi parce que maintenant j'ai une bonne bande de copains que je n'aurais pas rencontré autrement."



Avec leurs formateurs Ariihau et ses camarades apprennent les différentes manœuvres au sol en cas d'incendie, ils découvrent comment manier les lances à incendie et à maitriser les gestes de premier secours. Mais aussi les valeurs d'une caserne, l'esprit d'équipe et la discipline " C'est bien ici, on apprend plein de trucs et puis il y a une bonne ambiance. J'aime venir. Plus tard je veux devenir sapeur-pompier professionnel. J'aime la tenue et les camions, mais c'est surtout pour sauver des gens que je veux faire ça ."



Ariihau vient de finir sa première année de jeune sapeur-pompier, il lui reste trois ans d'apprentissage avec ses camarades pour pouvoir présenter le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Après quoi, il pourra, avec l'accord de ses parents, s'engager en tant que pompier volontaire avant de passer les concours pour devenir pompier professionnel.