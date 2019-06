Archipel des Glénan: 100% d'énergies renouvelables d'ici 2021

France | AFP | jeudi 13/06/2019 - Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, filiale d'EDF, et la commune de Fouesnant (Finistère) ont présenté jeudi le micro-système électrique mis en place sur l'île de Saint-Nicolas des Glénan, destiné à fournir 100% d'énergies renouvelables à l'îlot breton d'ici 2021.



"Saint-Nicolas des Glénan sera en 2021 la première île française 100% énergies renouvelables", s'est félicité Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional Enedis Bretagne lors d'une présentation du projet à la presse sur l'archipel non habité à l'année.

Situé à une quinzaine de kilomètres au large de la côte sud du Finistère, l'archipel des Glénan accueille d'avril à novembre jusqu'à 3.000 visiteurs par jour. Il abrite un centre de plongée et une école de voile, la plus grande école d'Europe avec 17.000 stagiaires par an.

La production d'énergies renouvelables est une réalité aux Glénan depuis les années 1990 avec l'installation d'une éolienne, en 1992, puis de panneaux photovoltaïques, en 2000.

Une deuxième centrale solaire vient de voir le jour sur le toit de bâtiments communaux et l'éolienne, bridée jusque là, a été reprogrammée afin d'augmenter sa production.

Enedis a complété le dispositif avec un système de stockage de l'énergie produite afin d'équilibrer production et consommation. Ce parc est composé de 120 batteries. L'ensemble du dispositif est piloté 24h/24 et 7j/7 de manière autonome.

L'idée à terme est de ne plus utiliser les deux groupes électrogènes fonctionnant au fioul et encore présents sur l'île de Saint-Nicolas, la principale de l'archipel, si ce n'est en ultime secours.

"On a ici, sur un territoire isolé, un concentré des technologies qu'on est en train de mettre en oeuvre un peu partout sur notre réseau", a expliqué à l'AFP M. Lamarcade. "Ce dispositif n'est pas juste une vitrine pour les territoires isolés, même si des territoires comme celui-ci il y en a plusieurs dizaines de milliers à travers le monde", a-t-il poursuivi, évoquant la possibilité d'installer de tels micro-réseaux accueillant des énergies renouvelables au sein même des villes. "On peut voir une métropole comme un ensemble d'îles", a-t-il assuré.

Enedis a investi 250.000 euros dans ce projet et la commune de Fouesnant, dont fait partie l'archipel, environ 100.000 euros.

Les îles de Sein, Molène et Ouessant, au large du Finistère, habitées à l'année mais elles aussi non interconnectées au réseau électrique du continent, ont engagé en 2015 un vaste programme de transition énergétique afin de parvenir d'ici 2030 à une production électrique 100% renouvelable.