Aquarius: la moitié des migrants veulent l'asile en France

Madrid, Espagne | AFP | lundi 18/06/2018 - Près de la moitié des 630 migrants secourus par l'Aquarius et arrivés dimanche dans le port espagnol de Valence veulent demander l'asile en France, a annoncé lundi le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.



"Quasiment la moitié des migrants ont manifesté leur volonté de demander l'asile en France, pays ayant offert d'accueillir une partie des personnes voyageant sur le navire" Aquarius, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement espagnol avait annoncé samedi avoir accepté la proposition de la France d'accueillir une partie des migrants de l'Aquarius.

Interrogé par l'AFP, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), Pascal Brice, a indiqué qu'une de ses équipes se rendrait prochainement à Valence.

"Dès lors que les autorités espagnoles nous auront fait connaître le nombre de personnes concernées, une équipe de l'Ofpra se rendra sur place pour mener les entretiens et s'assurer que les personnes relèvent bien du droit d'asile", ce qui devrait avoir lieu "dans la semaine", a-t-il indiqué.

Arrivés dimanche à Valence après avoir été refusés par l'Italie, les 630 migrants secourus dans la nuit du 9 au 10 juin au large de la Libye, vont se voir accorder "un permis d'entrée extraordinaire de 45 jours en Espagne pour raisons humanitaires", pendant que leur statut est examiné, a précisé lundi le gouvernement espagnol.