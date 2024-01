Apuarii défié à la tête de la fédé de va’a

Tahiti, le 16 janvier 2024 – Deux listes se présentent pour le renouvellement du conseil fédéral de la Fédération tahitienne de va’a, samedi. Alfred Mata, jusqu’à présent vice-président délégué de la fédé, défend la liste “A tu a hoe” face à Rodolphe Apuarii, président sortant et l’équipe de “Te va’a hotu”.



Un vent de changement souffle sur la Fédération tahitienne de va’a (FTV). En jeu : le mandat de quatre ans des 13 membres du conseil fédéral, qui doit être renouvelé samedi lors d’un scrutin organisé à 9 heures au Centre nautique Aorai tini hau de Pirae. Les 200 clubs affiliés à la FTV sont convoqués. Pour voter, les membres du collège électoral devront être à jour de leurs cotisations 2023 et 2024. Chaque club dispose ensuite d’un nombre de voix proportionnel à son effectif d’adhérents.



Depuis 2015, la présidence de la fédération est détenue par Rodolphe Apuarii. Il avait pris la tête de la FTV en atomisant la présidente sortante, Doris Hart, après un scrutin sans appel avec 339 voix en faveur de sa liste, lorsque sa concurrente n’en avait recueilli que 99. Le scrutin de 2019 a ensuite été une formalité pour la liste conduite par Rodolphe Apuarii, seule candidate.



Quatre ans ont passé. De l’eau a coulé sous les va’a. Et le renouvellement du conseil fédéral s’annonce, cette année, beaucoup plus sportif qu’en 2019. Deux listes sont en effet candidates : Rodolphe Apuarii se présente à la tête de l’équipe “Te va’a hotu”. “Je pense que ce sera certainement mon dernier mandat”, explique-t-il. Face à lui, celui qui était jusqu’alors son second, Alfred Mata, relève le défi de prendre la tête de la fédé de va’a. Il présente la liste concurrente “A tu a hoe”.



“Que la chance soit avec le gagnant”



“Nous avons terminé notre mandature sans souci”, expliquait mardi à Tahiti Infos Alfred Apuarii qui n’a appris la constitution de cette liste concurrente qu’incidemment et en novembre dernier : “Jusqu’à Hawaiki Nui, je n’étais pas au courant. Puis on a eu des échos de certains présidents de club.” Une concurrence qu’il estime légitime : “Libre à chacun de se présenter. Tout le monde est capable de s’engager. Que la chance soit avec le gagnant.”



Plusieurs chantiers sont identifiés par la liste d’Alfred Apuarii pour un éventuel nouveau mandat, à commencer par une préparation des Jeux du Pacifique 2027 qui se dérouleront à Tahiti. “Le va’a nous appartient. C’est vrai que nous avons connu certaines défaillances lors des championnats du monde. Mais cela ne peut pas se passer chez nous”, défend-il.



Un travail en concertation avec le Pays est également prévu pour un meilleur encadrement de la lutte antidopage. Et puisque 2024 est une année olympique, un chantier est ouvert pour l’accession du va’a aux Jeux. “Notre dossier est déjà prêt. On profite de la vague 2024 des Jeux olympiques pour le faire avancer.”