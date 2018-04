Après un serpent et un ours, Dylan attaqué par un requin

Washington, Etats-Unis | AFP | dimanche 22/04/2018 - En moins de quatre ans, le jeune Dylan McWilliams a été mordu par un serpent, s'est reveillé un matin la tête dans la gueule d'un ours et a cru perdre sa jambe dans la mâchoire d'un requin à Hawaï.



"Mes parents sont reconnaissants que je sois toujours en vie", a déclaré le jeune américain de 20 ans, originaire du Colorado, au journal Honolulu Star Advertiser, qui relate sa dernière mésaventure.



Dylan faisait jeudi du bodyboard au large de l'île de Kauai quand ce qui semble être un requin tigre d'environ 2 mètres lui a attrapé la jambe.



Le jeune homme, grand amateur d'espaces et instructeur en techniques de survie, a alors réussi à nager environ 30 mètres pour gagner la côte, où un passant a appelé les secours.



"Je ne savais pas si j'avais perdu la moitié de ma jambe ou quoi", raconte-t-il.



Dylan McWilliams s'en est finalement sorti avec seulement sept points de suture. En juillet dernier, ça avait été neuf points sur le cuir chevelu après une mauvaise rencontre avec un ours brun dans un camp d'été dans le Colorado. Mésaventure qu'il a racontée pour les médias du monde entier.



Le jeune homme s'était réveillé, la tête enserrée entre les crocs du plantigrade, qui le traînait au sol.



"Il m'a attrapé... et ensuite m'a tiré, et ensuite il a mordu l'arrière de ma tête et m'a traîné. Lors qu'il me traînait, c'est la partie qui a été la plus lente. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité", avait alors raconté Dylan à la chaîne locale Denver 7, décrivant précisément le souffle de l'ours sur sa nuque.



L'animal ne l'a lâché, après l'avoir traîné au sol sur environ quatre mètres, qu'après lui avoir, raconte-t-il, enfoncé ses doigts dans l'oeil.



"Je pense que j'étais juste au mauvais endroit au mauvais moment", avait déclaré, philosophe, le jeune homme.



Il avait déjà été mordu par un serpent à sonnettes lors d'une randonnée dans l'Utah. Mais, a-t-il précisé au Star Advertiser, la morsure n'a pas été si grave, et il n'a été malade que quelques jours.