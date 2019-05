Après un pari sur Twitter, les gendarmes dansent dans le "Chaudron"

Saint-Étienne, France | AFP | mercredi 22/05/2019 - Honorant un pari, les gendarmes de la Loire se sont lâchés mercredi en dansant en formation dans le mythique stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, a constaté un photographe de l'AFP.



Une cinquantaine de gendarmes en tenue, accompagnés de plus de 500 enfants, se sont déhanchés sur des morceaux des Beatles, avant de former un cœur bleu-blanc-rouge.

Le jour de Noël, la @Gendarmerie_042, avide de visibilité sur les réseaux sociaux, promettait, si son tweet était partagé plus de 1.000 fois, que les gendarmes danseraient dans le stade avec les hashtag #chiche #AllesLesVerts #JoyeuxNoël.

Leur message a été retweeté plus de 4.400 fois et aimé plus de 4.500 fois. Les gendarmes ont donc tenu leur promesse cinq mois plus tard.

L'événement a permis de soutenir l'association "Gendarmes de Coeur", qui aide les familles de militaires touchées par la maladie.