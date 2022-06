Après sa remise en liberté, Yannick Mai de nouveau arrêté pour trafic d'ice

Tahiti, le 22 juin 2022 – Remis en liberté en mars 2021 pour un vice de forme, l'ancien guide touristique, Yannick Mai, ainsi que deux autres personnes ont été interpellés le 15 juin dernier dans le cadre de l'importation par voie postale de 300 grammes d'ice.



Remis en liberté depuis mars 2021 à la suite d'un vice de forme, l'ancien guide touristique Yannick Mai, arrêté en 2017 pour un trafic d'ice de 3,7 kg, est de nouveau impliqué dans une affaire de stupéfiants. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet, les enquêteurs de l'office anti-stupéfiants (Ofast) de Papeete ont procédé, le 15 juin dernier, à l'arrestation de Yannick Mai ainsi que de deux autres personnes dont un employé de l'OPT. Les trois mis en cause sont soupçonnés d'avoir participé à l'importation d'un colis contenant 300 grammes d'ice. Au terme de 96 heures de garde à vue dans les locaux de l'Ofast, les trois individus ont été déférés devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention qui les a placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 28 juillet prochain en comparution immédiate à délai différé.



En liberté pour vice de forme



L'interpellation de Yannick Mai intervient alors que l'homme doit comparaître devant la cour d'appel dans le cadre d'un autre trafic d'ice pour lequel il avait été condamné, en première instance, à neuf ans de prison ferme. Et pour comprendre les raisons pour lesquelles l'homme se trouvait en liberté lors de son interpellation le 15 juin, encore faut-il remonter à l'origine des faits qui lui avaient valu sa condamnation de première instance. Interpellé le 11 juin 2017 à l'aéroport de Los Angeles en possession de 3,7 kilos d'ice, Yannick Mai avait été condamné par la justice américaine et incarcéré en Californie durant 37 mois. Également mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Tahiti, l'homme avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Lors de son retour à Tahiti, il avait été condamné, en juin 2020, à neuf ans de prison ferme.



Mais lors du procès en appel en mars 2021, l'avocat de Yannick Mai, Me Vincent Dubois, avait soulevé une exception de nullité en demandant à la cour de constater que le mandat d'arrêt délivré contre son client était nul. Après en avoir délibéré, la juridiction avait fait droit à cette demande et avait annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sur la partie concernant l'ancien guide. Alors que Yannick Mai venait donc d'être libéré, le parquet avait saisi la Cour de cassation qui avait annulé, le 5 janvier 2022, l'arrêt de la cour d'appel ayant permis la libération de l'ancien guide. Mais l'homme avait été laissé libre dans l'attente d'un nouveau procès en appel. C'est donc dans ce contexte qu'il a été interpellé et qu'il sera donc jugé cette année à deux reprises pour des faits de trafic d'ice.