Après les émeutes, le remaniement de nouveau dans toutes les têtes

Paris, France | AFP | vendredi 07/07/2023 - Ira ? Ira pas ? La déflagration des émeutes à peine retombée, le gouvernement replonge dans la fébrilité des rumeurs de remaniement, à l'affût du moindre signal de l'Elysée où rien ne filtre malgré l'approche du 14 juillet.



Emmanuel Macron, qui avait dû annuler une visite d'Etat en Allemagne le week-end dernier pour suivre au plus près la situation sur le terrain, a renoué, une fois l'accalmie revenue, avec son agenda au long cours.



Il a assisté jeudi à la sixième étape du Tour de France dans les Pyrénées et présidé vendredi en Normandie un hommage national au dernier vétéran français du Débarquement allié en 1944.



Se profile un week-end tranquille, en théorie propice à un remaniement, avant le sommet de l'Otan, mardi et mercredi à Vilnius, et le 14 juillet qui marquera la fin des "100 jours" destinés à relancer le quinquennat après la crise des retraites.



En attendant, les spéculations vont bon train. "Le fait que les émeutes se soient calmées laissent des fenêtres ouvertes", soulignent des conseillers dans deux ministères différents.



"Je pense que ça se précise. En tout cas la rumeur est très, très forte et à tous les niveaux", renchérit un autre, tout en concédant que "personne n'a vraiment d'information fiable".



Fragilisée par la crise des retraites mais finalement confortée par le président, Elisabeth Borne a obtenu quelques gages pour rester à Matignon. Signe avant-coureur s'il en est, elle doit donner une interview au quotidien Le Parisien à paraître dimanche.



Gouvernement resserré



Sa cote de confiance a gagné trois points à 33% de bonnes opinions, devant Emmanuel Macron (31%), au sortir de la semaine d'émeutes provoquées par la mort d'un adolescent lors d'un contrôle policier.



Le remaniement, qui semblait sur les rails d'ici la fin des 100 jours ou à l'horizon de la rentrée, avait selon beaucoup perdu toute pertinence à l'aune des violences qui ont secoué la France pendant une semaine.



Mais "la crise a peut-être fini de convaincre de la nécessité d'un gouvernement resserré, ce qu'on attend tous depuis six ans", avance une observatrice avisée au sein de l'exécutif.



"C'est pas tant une question de noms que de nombre", abonde un ministre, qui "croi(t) plus à un resserrement".



Outre la cheffe du gouvernement, trois ministres sont particulièrement montés au "front" durant les émeutes : Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice) et Bruno Le Maire (Economie). "Ca a plutôt bien marché", constate la conseillère.



Trois ministres seulement, loin des 42 membres de l'équipe gouvernementale (sans la Première ministre), dont beaucoup restent inconnus du grand public et sans réelle épaisseur politique.



Un remaniement offrirait un nouvel élan, voire une nouvelle légitimité à Elisabeth Borne, longtemps donnée partante avant de s'imposer comme la seule alternative du moment, en lui garantissant du temps long.



"Confiance du président"



Des noms d'entrants potentiels circulent déjà, dont ceux de Sacha Houlié, président de la Commission des lois, et d'Astrid Panosyan-Bouvet, membre de celle des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, pour l'Outremer et le Travail. Soit des ajustements qui n'enverraient pas un signal d'envergure.



La Première ministre, soucieuse d'avoir des ministres capables d'affronter des débats houleux à l'Assemblée et de riposter aux attaques, plaide de son côté pour un changement important, croit savoir un parlementaire de premier plan. "L'importance du remaniement dira l'état de confiance du président" à son égard, analyse-t-il.



S'y ajoutent les craintes d'un nouvel embrasement dans les cités, notamment pour le week-end du 14 juillet. A moins que ce ne soit pour après, le 16 ou le 17 ?



"S'il y a un nouveau gouvernement et des violences le 14, le président tue en une journée sa nouvelle séquence", fait en tout cas valoir un des conseillers cités.



Reste enfin à savoir sous quelle forme le remaniement sera annoncé. Un simple communiqué, presque en catamini, pourrait en relativiser l'impact pour la Première ministre.



"Elle a aussi tout intérêt à ce que cela arrive vite. Mais le président n'aime pas agir sous pression, il ne l'a jamais fait, et les rumeurs de fritures sur la ligne Elysée/Matignon vont de nouveau bon train", observe un autre conseiller.