Après le débauchage de Rachida Dati, Les Républicains à nouveau en zone de turbulences

Paris, France | AFP | jeudi 11/01/2024 - A peine ont-ils pu savourer leur succès sur l'immigration pendant les Fêtes de fin d'année que Les Républicains sont entrés à nouveau dans une zone de turbulences avec le débauchage jeudi de Rachida Dati, cinq mois avant les européennes où le parti joue sa survie.



Dans les jours qui ont précédé l'annonce du gouvernement, les sources consultées par l'AFP chez LR n'envisageaient pas que la majorité présidentielle aille puiser à nouveau dans leurs rangs après Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Christian Estrosi.



Et pourtant. Rachida Dati a été nommée jeudi ministre de la Culture du gouvernement Attal.



La maire du VIIe arrondissement a pris la peine de prévenir de vive voix le patron de LR Eric Ciotti, qui présentait jeudi soir ses voeux dans sa circonscription à Nice.



"J'ai de l'estime pour elle, mais bien entendu je regrette ce choix, qui est totalement incompatible avec sa place dans notre famille politique", a-t-il déclaré à la presse, excluant dans la foulée du parti celle qui assumait la présidence du Conseil national des Républicains.



"Quoi qu'il arrive, ce gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale", a rappelé M. Ciotti qui avait reçu fin août la maire du VIIe arrondissement de Paris lors de la rentrée de LR au Cannet (Alpes-Maritimes).



"Les choix qui ont été faits (la nomination de Rachida Dati, NDLR) contribueront peut-être encore plus" à ne pas avoir de majorité, a-t-il ajouté, laissant entendre qu'il serait encore plus difficile pour la macronie de trouver le soutien des 62 députes de droite dont elle a besoin pour faire adopter ses textes.



Il a d'ailleurs annoncé que ses députés ne voteraient pas la confiance à Gabriel Attal s'il devait la demander. Les LR peuvent également apporter un soutien déterminant à une éventuelle motion de censure.



Selon une source interne, un comité stratégique du parti est prévu mardi soir pour analyser la situation.



"la droite vendue à la découpe"



Après le sursaut de LR en décembre sur la loi immigration, où ses députés avaient voté à l'unanimité le texte durci par leurs collègues du Sénat, ce débauchage secoue à nouveau un parti toujours traumatisé par les moins de 5% obtenus par Valérie Pécresse lors de la présidentielle de 2022.



"L'héritage de la droite est vendu à la découpe soit à la majorité soit au RN", déplore un conseiller LR qui reconnaît qu'Emmanuel Macron a réalisé "un bon coup" en recrutant Rachida Dati. "Mais combien de temps ça va durer? Deux semaines?", s'est-il interrogé.



"Dans ce débauchage, on y trouve la patte de Nicolas Sarkozy et le soutien apporté par la macronie à Rachida Dati pour la mairie de Paris en 2026", estime cette source.



Et de constater, amère, que le message transmis est qu'il "vaut mieux ne pas se présenter sous l'étiquette LR si on veut être élu".



"Depuis 2022, les Français ont tranché: la droite c’est Macron", constate un cadre LR.



A quoi s'ajoute, selon le conseiller interrogé, un "problème d'incarnation" avec des candidats potentiels à l'Elysée comme le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez ou le maire de Cannes David Lisnard qui n'ont pas encore fait le pas pour se porter candidat.



Le débauchage de Rachida Dati tombe au plus mal pour LR avant les européennes de juin où le parti risque de disparaître s'il ne parvient pas à atteindre la barre des 5%.



Or, il n'a toujours pas désigné officiellement François-Xavier Bellamy comme sa tête de liste, alors que l'eurodéputé trépigne d'impatience depuis plusieurs mois.



Une autre ancienne LR, Catherine Vautrin, détentrice de plusieurs portefeuilles sous Jacques Chirac et déjà pressentie pour Matignon en 2022, a également rejoint le gouvernement Attal en tant que ministre au Travail, à la Santé et aux Solidarités.



"Il y aura bientôt plus de cadres LR au Gouvernement, qu’au sein de la direction des Républicains !", a ironisé sur X Renaud Muselier, le président de la Région Sud qui a quitté le parti avant la présidentielle de 2022 pour rejoindre Renaissance.



Le maire de Nice Christian Estrosi, vice-président d'Horizons et rival d'Eric Ciotti, a salué "la décision courageuse de Rachida Dati et de Catherine Vautrin", se félicitant que les élus locaux et les personnalités locales "refusent le sectarisme de la direction" de LR.