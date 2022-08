Après le Covid, le plaisir de sortir retrouvé

Tahiti, le 30 août 2022 – Plus d'un an après les levées successives des restrictions sanitaires, le secteur des loisirs, que ce soient les sorties dans les bars, les restaurants, les discothèques ou au cinéma, a repris des couleurs. Il a retrouvé ses niveaux de fréquentation d'avant-Covid, même si l'on note parfois une baisse du pouvoir d'achat.



Cela fait maintenant plus d'un an que les mesures de restriction liées à la crise sanitaire ont été levées petit à petit. Les bars et restaurants ont été les premiers à rouvrir, mi-mai 2021, malgré la mise en place d'un couvre-feu et d'une limitation des capacités d'accueil. Ont suivi les cinémas en octobre puis les discothèques en décembre 2021. Aujourd'hui, alors que l'état d'urgence est levé et qu'il n'y a plus aucune mesure de restriction en vigueur, le secteur des sorties semble bien se porter.



Les discothèques, qui ont été les premières à fermer avec l'arrivée du Covid, ont aussi été les dernières à rouvrir en décembre 2021. Avec 21 mois de fermeture, le secteur a beaucoup souffert. “On a touché des aides, mais c'était pour les redonner au territoire pour les patentes. On ne les a pas consommées mais ils ne les ont pas annulées”, indique le président du syndicat des bars dancing, Stéphane Gay. Aujourd'hui, c'est donc avec une grande satisfaction qu'il observe que les noctambules ont retrouvé le chemin des pistes de danse. “La reprise est assez bonne, les gens avaient hâte”, dit-il.

Baisse du pouvoir d'achat Même constat dans les bars et les restaurants, qui se remplissent à nouveau. “L'activité des bars et des restaurants a repris et on sent vraiment que les gens avaient besoin de sortir, de retrouver des habitudes”, indique le président du syndicat des restaurants, bars et snack-bars, Maxime Antoine-Michard. “On a bien senti un regain de notre activité depuis à peu près six mois. On est au moins au niveau d'avant.” Il constate l'envie de la clientèle de retrouver une vie normale. “Il y a une vraie demande pour ces activités-là, le simple fait de sortir de chez soi, profiter, faire un bon repas en famille ou entre amis, ou aller dans un bar et assister à un concert. On a vraiment senti le besoin des gens de sortir à nouveau et de vivre normalement, tout simplement.”



Si la fréquentation est au rendez-vous, le président du syndicat des bars dancing, Stéphane Gay, constate néanmoins une baisse des dépenses effectuées par les clients. “On sent que les gens n'ont pas le même pouvoir d'achat. L'envie y est, mais le portefeuille ne suit pas. Dans les bars aussi, on sent ce pouvoir d'achat en moins. Heureusement qu'on a pas mal de touristes via les avions. Maintenant, on attend avec impatience l'arrivée des bateaux de croisière qui vont commencer à revenir à partir de fin septembre. Ça fait beaucoup de touristes en plus, donc beaucoup plus de chiffre d'affaires”, indique Stéphane Gay. Un avis que ne partage pas forcément Maxime Antoine-Michard. “Les gens dépensent comme avant”, dit-il. “Et pour la plupart des acteurs de notre secteur, c'est la clientèle locale qui fait marcher nos établissements. Il n'y a pas véritablement d'impact à de très rares exceptions près.”

“Gommer les effets négatifs du Covid” En revanche, le président du syndicat des restaurants, bars et snack-bars craint que l'inflation finisse par avoir un impact sur le niveau de consommation des clients. “Malheureusement, on a été obligé de répercuter les augmentations de prix qu'on a subies, puisqu'on importe une grande partie des produits qu'on vend. Pour l'instant, on n'a pas constaté de baisse notable du pouvoir d'achat, mais on le craint, parce que ça fait déjà quelques mois qu'il en est question. On espère que notre activité va continuer de fonctionner normalement, mais on regarde l'évolution des prix avec une grande attention. On a besoin de retrouver un niveau d'activité normal pendant un certain temps pour pouvoir gommer tous les effets négatifs de ces deux dernières années, liés au Covid.”



Enfin, les salles de cinéma ont, elles aussi, retrouvé leurs niveaux de fréquentation d'avant-Covid. “On a été agréablement surpris, depuis fin 2021, notamment avec la sortie de Spiderman que nous avons exploité en exclusivité, les gens sont revenus. On a maintenant atteint un niveau qui est quasiment le même que celui avant le Covid”, se réjouit la responsable de la programmation au Majestic Tahiti, Jenny Tchen. Selon elle, grâce aux mesures mises en place, les cinéphiles ont mis de côté la peur de se retrouver dans une salle close. “Au départ, on a maintenu la distanciation et il y a eu une jauge. Ça avait repris doucement, et puis petit à petit, les gens ont recommencé à sortir, la vaccination et les gestes barrières aidant. Et puis les gens sont certainement plus confiants et ont retrouvé ce plaisir de la sortie.”

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 30 Août 2022 à 20:57