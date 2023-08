Après la canicule, neige et inondations en Suisse

Genève, Suisse | AFP | lundi 28/08/2023 - Après avoir souffert de la canicule, la Suisse fait face depuis plusieurs jours à d'importantes précipitations qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue, tandis que la neige a fait sa réapparition.



Il neigeait ainsi ce lundi dans les Alpes dans la célèbre station alpine de Zermatt à 1.638 mètres d'altitude. "La température a marqué un recul drastique en quatre jours. Jeudi, le thermomètre de la station mesurait 31,2 °C. Ce matin à 11h15, on relève 0,5 °C. La limite pluie/neige se situe entre 2.000 et 2.400 m dans le reste des Alpes suisses", a déclaré sur X (anciennement Twitter) MétéoSuisse.



Plusieurs cols alpins, dont ceux du Gothard et du Simplon, ont été fermés lundi en raison des fortes précipitations qui ont commencé vendredi soir et qui ont causé plusieurs coulées de boue.



Le trafic ferroviaire est également interrompu localement en raison de glissements de terrain.



Le Rhin est quant à lui sorti de son lit dans la vallée qu'il longe en Suisse, inondant la zone située entre les digues, a rapporté l'agence de presse suisse Keystone-ATS. Mais, jusqu'à présent, les parties habitées n'ont pas été touchées par ces crues.



La région italophone du Tessin connaît également d'importantes précipitations depuis plusieurs jours. Dans certaines communes de ce canton, l'eau potable a ainsi été polluée.



Des précipitations sont encore attendues de manière généralisée mardi, a souligné MétéoSuisse. La neige devrait continuer de tomber en montagne mais cela ne suffira pas à sauver les glaciers suisses.



La Suisse et son écosystème montagneux sont particulièrement affectés par le changement climatique. La situation des glaciers y est dramatique : ils ont perdu 6% de leur volume de glace entre 2021 et 2022, contre un tiers entre 2001 et 2022.

le Mardi 29 Août 2023 à 06:19 | Lu 146 fois