Après l'incendie de son CHU, la Guadeloupe face à une "situation exceptionnelle"

Paris, France | AFP | jeudi 18/04/2018 - La Guadeloupe est face à "une situation exceptionnelle, d'une gravité exceptionnelle", après l'incendie de son CHU en novembre qui entraîne de graves difficultés dans l'offre de soins, a affirmé jeudi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.



"C'est la première fois qu'un CHU brûle et qu'on évacue 700 personnes hospitalisées en quelques heures, sans morts, sans blessés (...) C'est une situation exceptionnelle, d'une gravité exceptionnelle, ça peut expliquer que certaines personnes aient eu des difficultés à accéder aux soins", a affirmé la ministre sur Europe 1.

Le CHU de la Guadeloupe a été en partie détruit le 28 novembre par un incendie a priori d'origine humaine. La ministre de la Santé s'était rapidement rendue sur place dans la foulée.

"Il a fallu réorganiser une réanimation, de la néonatalogie. Petit à petit, les spécialités sont revenues mais on s'aperçoit que l'hôpital est très délabré, qu'il faut le remettre en état, le nettoyer", a-t-elle indiqué, évoquant "des propositions" en cours, sans plus de détails.

"Nous avons pris le sujet à bras le corps", a insisté la ministre. Depuis l'incendie, l’Etat a versé 45 millions d’euros. Le CHU de la Guadeloupe compte plus de 3.000 salariés.