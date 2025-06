Après l'Iran, la pression monte sur Netanyahu pour mettre fin à la guerre à Gaza

Jérusalem, Non défini | AFP | lundi 30/06/2025 - Le regain de popularité dont a bénéficié le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pendant la récente guerre contre l'Iran s'estompe à un moment où la pression monte en Israël pour mettre fin au conflit à Gaza.



M. Netanyahu a revendiqué la victoire sur la République islamique dans la guerre de 12 jours qui s'est achevée par un cessez-le-feu la semaine dernière, après les bombardements de trois sites nucléaires par les Etats-Unis ordonnés par le président Donald Trump en soutien à l'allié israélien.



"Le monde s'est réveillé dans une nouvelle ère, où le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël semble effectivement tenir et où l'Iran revient à la table des négociations. Cela marque la victoire de Trump et de Netanyahu", écrit Assaf Meydani, chercheur en sciences politiques, dans une tribune publiée samedi sur le site Ynet.



"Parallèlement, Netanyahu va devoir répondre d'une série d'échecs et notamment celui de ne pas avoir mis fin à la campagne militaire à Gaza", en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ajoute-t-il.



"Le Hamas, bien qu'affaibli, n'a pas été anéanti, et la guerre s'est transformée en une guerre d'usure (...). Le peuple d'Israël est fort, mais les tensions sont vives", dit-il.



La cote de popularité du Premier ministre était remontée de plusieurs points dans un sondage publié au lendemain du cessez-le feu avec l'Iran le 24 juin, mais 52% des personnes interrogées souhaitaient la fin de son mandat, contre 24% estimant qu'il devait rester en poste.



Près de deux tiers des sondés se prononçaient par ailleurs en faveur de la fin de la guerre à Gaza, contre 22% pour une poursuite des combats dans le territoire palestinien, selon cette étude de la chaine publique Kan 11.



- Rival politique -



Lors d'une des premières manifestations depuis la fin de la guerre avec l'Iran, des milliers de personnes ont exigé samedi soir un accord de cessez-le-feu permettant le retour des otages toujours retenus à Gaza.



"J'en appelle au Premier ministre Netanyahu et au président Trump", a lancé dans la manifestation Liri Albag, ex-otage libérée en janvier dans le cadre d'une trêve entre le Hamas et Israël. "Vous avez pris des décisions courageuses sur l'Iran. Prenez-en une tout aussi courageuse pour arrêter la guerre à Gaza et pour ramener (les otages) chez eux", a-t-elle dit.



Pour la première fois depuis le début de la guerre le 7-Octobre, Naftali Bennett, ancien Premier ministre et rival de Benjamin Netanyahu, a accordé un entretien à la presse israélienne.



"Face à l'incapacité du gouvernement à trancher, à la stagnation terrible et à la confusion au niveau politique, je propose maintenant de conclure un accord global comprenant la libération de tous les otages", a dit M. Bennett à la chaîne 12.



"Netanyahu doit quitter ses fonctions. Il est au pouvoir depuis 20 ans, c'est bien trop long, tout le monde est d'accord là-dessus. Il doit rentrer chez lui. Le peuple veut du renouveau, il veut la paix", a ajouté l'ancien dirigeant, qui ne cache pas son intention de se présenter aux prochaines élections, prévues fin 2026.



- "Pas oubliés" -



Figure de proue du mouvement pour la libération des otages, Gil Dickman, cousin de Carmel Gat, une otage tuée en captivité et dont le corps a été ramené en Israël fin août 2024, reconnaît que "l'opération en Iran était une réussite".



Mais selon lui, Benjamin Netanyahu n'a pas réussi à "faire oublier sa responsabilité" dans l'attaque sans précédent du 7-Octobre. "Les échecs terribles et l'abandon des otages ne seront pas oubliés", insiste-t-il auprès de l'AFP.



Se disant d'un "optimisme mesuré", M. Dickman estime qu'il y a "apparemment une opportunité de mettre fin à la guerre", à en croire de récentes déclarations de Donald Trump.



M. Netanyahu "est en train de négocier un accord avec le Hamas, ce qui inclura la libération des otages", avait écrit samedi le président américain sur sa plateforme Truth Social.



"On n'a pas pu sauver ma cousine, mais on peut encore sauver ceux qui sont toujours en vie à Gaza", espère Gil Dickman.