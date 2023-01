Après deux jours de grève, un protocole d’accord a été signé pour le budget du CHPF

Tahiti le 20 janvier 2023 - L’intersyndicale et le gouvernement se sont entendus sur un projet de budget pour le centre hospitalier de Taaone. Un protocole de fin de grève a été signé ce vendredi en milieu de journée.



L’intersyndicale du CHPF s’est entretenue avec le gouvernement au ministère de la Santé dans la matinée du vendredi. L’objectif était d’arriver à trouver un accord pour le budget centre hospitalier de Polynésie française (CHPF). Après plus de 2 heures de débats, Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat majoritaire au CHPF, est sortie de la salle de réunion avec le sourire aux lèvres pour annoncer : “On est arrivé à trouver un accord grâce à la communication. C’est une grande surprise. C’est ce qu’on voulait”. Un protocole d’accord venait d’être signé mettant fin à deux jours de grève.



Le préavis de grève avait été déposé vendredi 13 janvier, après que l’intersyndicale avait refusé les propositions du gouvernement concernant le budget de l’hôpital Taaone. Faute d’entente sur cette question pendant la période de préavis, la grève était effective le 19 janvier à zéro heure. Poussé par l’intersyndicale, plus de 300 soignants ont manifesté du CHPF jusqu’à la présidence ce jeudi. Le même jour, le gouvernement recevait les différents représentants syndicaux au ministère de la Santé et entamait ainsi une série de rencontres pour parvenir à un accord vendredi.



“La discussion s’est passée dans une très bonne ambiance. On a revu complétement notre projet de protocole, formulé hier”, a reconnu le ministre de la Santé Jacques Raynal à l’issue de la réunion de vendredi. “On a obtenu nos garde-fous, c’est ça qui compte. C’est-à-dire qu’on a l’assurance que ce protocole sera suivi par le gouvernement et qu’on obtiendra ce qu’on a signé. Cette nouvelle satisfait tout le monde. On a vérifié auprès du personnel de l’hôpital. C’est une belle avancée”, s’est de son côté réjouie Mireille Duval. L’intersyndicale défendait trois grands points, aujourd’hui consignés dans le protocole d’accord.

Accord sur un Budget « cohérent » Le premier point aborde notamment l’augmentation “pérenne” du budget au CHPF. Le gouvernement s’est voulu rassurant, en annonçant l’examen prochain d’un collectif budgétaire. “On attend la session extraordinaire. Le vote devrait s’effectuer le 23 février prochain. 2,4 milliards de francs ont été promis par le Pays. La CPS contribuera, elle aussi, à hauteur de 2,4 milliards. Au total, on recevra 4,8 milliards. Au niveau du financement public, on remarque qu’aujourd’hui, on a une possibilité sur le temps. Cela nous permet de nous réunir et d’ajuster nos besoins”, détaille Mireille Duval. “Il fallait pouvoir assurer le financement. Le Pays met à disposition du CHPF de grosses sommes d’argent. Je tiens à remercier le président Édouard Fritch et le ministre de la Finances Yvonnick Raffin pour cet effort budgétaire extrêmement important. L’hôpital a besoin d’une gestion de plus en plus important”, a reconnu le ministre Jacques Raynal.



Il est stipulé, dans l’article 1 du protocole d’accord que Tahiti Infos a pu se procurer que “Les parties conviennent de la nécessité de la création du comité de refondation du financement du CHPF … D’élaborer le nouveau projet d’établissement en 2023 afin de consolider I’offre de soins existante et de repenser les axes concourant pour les prochaines années à garantir qualité et sécurité des soins … Le nouveau projet d’établissement servira à l’élaboration du budget du CHPF 2024 et à l’inscrire dans une politique de financement pluriannuelle soutenable par le système de santé et la PSG”.

Amélioration des conditions de travail “Il y aura tout un dialogue social et un suivi pour l’amélioration des conditions de travail de notre personnel. C’est un soulagement”, a précisé Mireille Duval vendredi en évoquant le deuxième point du protocole d’accord. Celui-ci affirme que des “moyens nécessaires à assurer qualité et sécurité des soins ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail du personnel hospitalier” seront mis en place. “Ces travaux collaboratifs répondront à l’échéance demandée par les organisations syndicales de sa présentation aux instances de l’établissement avant la fin du premier semestre 2023”, peut-on lire dans le protocole d’accord.



La Salle d’accueil des urgences vitales (SAUV) était un centre d’intérêt fort parmi les personnels grévistes vendredi matin. Ce service a été fermé en juillet 2021, faute de ressources humaines. La majeure partie des syndicats demandaient sa “remise aux normes”. D’autant que le cahier des charges de l’organisation des JO 2024, stipulent notamment qu’un SAUV est essentiel pour mener à bien l’événement sportif. “Le SAUV, c’est un point qui peut bloquer ce matin”, prévenait Mireille Duval vendredi matin, peu avant la dernière rencontre de négociations avec le gouvernement. Finalement, les représentants de l’exécutif ont pris en compte cette demande : un SAUV est intégré dans le cadre des “travaux conceptuels et de financement du nouveau projet d’établissement”. Un budget sera établi pour assurer le bon fonctionnement du service en 2024. D’après le ministre de la Santé, ce service devrait rouvrir d’ici la fin de l’année.

Revalorisation des statuts au CHPF Enfin, le dernier article de l’accord signé vendredi entend “initier et structurer une réflexion globale sur les conditions d’exercice des professionnels hospitaliers”. Selon Mireille Duval, “c’est l’ouverture de discussions vers des statuts plus adaptés au CHPF et à la santé publique. On associe quand même nos amis de la Santé Public… Ce dernier point est nouveau, et nous l’accueillons avec beaucoup d’enthousiasme”, s’est-elle félicitée. L’article prévoit que “Le ministre de la Santé s’engage à saisir au cours du 1er trimestre 2023, la ministre en charge de la fonction publique pour la demande d’ouverture d’une discussion avec chacun des cadres d’emploi représentés au CHPF, sous leurs tutelles respectives”.



Reste maintenant a donné une réalité budgétaire à tous ces engagements. Il faudra pour cela attendre le collectif budgétaire annoncé pour le 23 février.

