Après deux ans de déni, il reconnaît l’incendie de la DAS de Arue

Il ne leur avait pas fallu attendre longtemps, puisqu’une jeune femme s’était présentée le jour-même de l’incendie, avec les tickets volés dans le fast-food en question. Interpellée à sa sortie, elle avait dénoncé son compagnon comme étant celui qui les lui avait donnés. Arrêté peu de temps après, l’individu déjà connu de la justice avait été placé en garde à vue. Il avait alors reconnu le cambriolage en mettant l’incendie sur le dos de deux autres jeunes hommes, eux-aussi déjà connus de la justice. Placés à leur tour en garde à vue, ces deux derniers avaient strictement nié les faits en expliquant qu’ils étaient dans une station-service lors du début de l’incendie. Un alibi rapidement confirmé par la vidéosurveillance de la station où on les voyait en train de faire un plein avant de se diriger vers la direction inverse du lieu de l’incendie. La propre vidéosurveillance du bâtiment incendié avait également démontré que le mis en cause était le seul présent sur les lieux durant la nuit où l’incendie avait été déclenché. Enfin, l’inscription retrouvée sur le mur avait été retrouvée sur son sac. "Cash", un surnom, en référence aux années où il était dealer de paka et d’ice à la sortie du lycée.



Malgré ces preuves accablantes, le prévenu avait nié les faits durant toute l’instruction. Lors de sa comparution mardi et à la grande surprise du tribunal, il a finalement reconnu l’intégralité des faits en mettant ce revirement sur le compte de sa "maturité". "En mettant le feu à ce bâtiment, vous ne vous êtes pas dit que l’incendie pouvait se propager aux maisons avoisinantes ?" s’est agacé le président du tribunal. Réponse laconique du jeune homme : "Je ne me suis pas posé la question". Sans désarmer, le prévenu a ensuite évoqué ses quatre mois de détention provisoire à Nuutania qui l’avaient fait "réfléchir", la naissance de son enfant qui a "tout changé" et a expliqué au tribunal qu’il serait "dommage" de le mettre en prison puisqu’il a récemment trouvé un travail. À la grande surprise de l’auditoire et notamment de son avocate, il a ensuite longuement évoqué son adolescence et les années où il pouvait gagner jusqu’à 80 000 Fcfp par jour en vendant des sticks de paka.



Une rédemption peu convaincante pour le représentant de la Polynésie française qui a affirmé que "ce monsieur" – le prévenu – avait un réel problème avec la réalité et qu’il fallait tout de même faire la différence entre "nier" et "affabuler". Tel qu’il l’a précisé, les dégâts causés par l’incendie ont été chiffrés à 39 millions de Fcfp.