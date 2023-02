Après des travaux de rénovation, le stade Willy Bambridge va rouvrir

Tahiti le 1er février 2023 - La mairie de Papeete a présenté les nouveaux aménagements du stade Willy Bambridge, mercredi matin. Le terrain de foot et la piste d’athlétisme ont été totalement rénovés. Le site ouvre au public le 11 février prochain.



Après 10 mois de travaux, la ville de Papeete a présenté les nouveaux aménagements du stade Willy Bambridge, mercredi matin. Un site entièrement repensé pour le “confort des sportifs”, explique le tāvana de Papeete, Michel Buillard. Mais, si le site est fermé pour travaux depuis avril 2022, il faudra encore attendre jusqu’au 11 février, date de son inauguration, pour en profiter. Une cérémonie d’inauguration aura en effet lieu samedi 11 février à partir de 10 heures. À cette occasion, plusieurs animations sportives se dérouleront de 10 à 15 heures, suivis d’un cours de workout gratuit à 17 heures. Un tournoi de football inter-quartier aura aussi lieu.



Ensuite, les horaires d’ouverture au public resteront similaires, soit de 5h30 à 19h30.

Question rénovation, le revêtement de la piste d’athlétisme et la pelouse synthétique de l’ancien stade ont été complétement restaurés. Le réseau électrique du complexe a aussi été repensé pour être plus économe.



Le projet a été financé grâce à la Dotation pour le développement des communes, le contrat de ville (CDV) et la commune de Papeete. Au total, il aura fallu débloquer de 180 millions de francs pour finaliser le chantier, 166 millions pour les travaux et 14 pour l’étude de construction. Cela faisait depuis 2007 que le stade n’avait pas été rénové. La mairie s’était fixée comme délai de rendre au plus tard les installations début 2023. “On a commencé les travaux en mai 2022. On est dans des délais de construction plutôt acceptables, même si la saison des pluies a complexifié la tâche aux travailleurs”, explique Christopher Jonc, employé du service technique de la mairie de Papeete. Les entreprises Bernard Travaux Polynésie et Sport Équipement Solutions (SES), ont été sélectionnées par appel d’offres pour réaliser les aménagements.

Gazon flambant neuf Après avoir effectué quelques passements de jambe sur la pelouse, le tāvana de Papeete, Michel Buillard, estime que “le nouveau gazon est vraiment pas mal”. L’herbe synthétique qui recouvre le sol du site repose sur un lit de granules en caoutchouc, censé mieux amortir les chutes et absorber la chaleur. “L’ancien terrain était recouvert de billes de pneus recyclées qui attiraient beaucoup les rayons du soleil. Lorsque la température grimpait, il n'était pas inhabituel de sentir une odeur de caoutchouc brûlé. Pour la nouvelle installation, on a utilisé du EPDM [type de caoutchouc, NDLR], les mêmes matériaux qu’on retrouve sur les aires de jeux. Celui-ci absorbe mieux la chaleur, et baisse la température au-dessus de l’herbe synthétique”, précise Jérôme Lyser, gérant de la compagnie SES. Pour créer des zones d’ombre, un fare pote’e a été installé face au terrain de foot. L’infrastructure aura couté 30 millions sur les 180 débloqués pour réaliser le chantier.



Tout un système de drainage a aussi été aménagé pour éviter que le stade ne se transforme en pataugeoire, par temps de grosses pluies. “Il est essentiel d’avoir ce genre d’infrastructure sous chaque terrain. Les travaux d’installation des drainages ont commencé en tout début de chantier. On a coopéré avec l’entreprise Bernard Travaux Polynésie. Ils se sont chargés de toute la partie préparation des supports, et nous, de tout ce qui touche aux équipements sportifs”, développe Jérôme Lyser.

Amortir les chutes Les 370 mètres de piste d’athlétisme ont de leur côté été recouverts d’un revêtement acrylique “inerte, donc non nocifs” insiste la mairie de Papeete. Ce type de revêtement est notamment utilisé sur le sol des aires de jeux pour enfants et est composé de granulats en caoutchouc incorporés dans de la résine. “Cette couche amortissante va permettre aux jeunes de courir dans de bonnes conditions et d’être beaucoup plus à l'aise que sur la terre en elle-même. En cas de chute, ce revêtement en EPM va limiter les dégâts”, soutient Christopher Jonc. “On voit de plus en plus de seniors pratiquer la course à pied pour se remettre en forme. On pense aussi à eux”, rajoute le tāvana de Papeete qui estime “important de valoriser la pratique d'activités sportives variées”. La pelouse synthétique qui recouvre le terrain de foot est adaptée pour permettre aux sportifs de pratiquer différentes activités sportives, avec des brins d’herbe de 35 à 40 mm.



“La population a de plus en plus un attrait pour le cross fit ou les activités de musculation. On a pris conscience de la demande et créé quatre petits parcs de workout de chaque côté du terrain de football. Ils sont composés de barres de traction, planches inclinées, barres fixes, et barres d’appui. Encore une fois, on a pensé à la sécurité des sportifs : le sol est recouvert du même revêtement amortissant que la piste de course”. Alors qu’elle est sur le point d’inaugurer le nouveau stade Willy Bambridge, la mairie annonce mener une réflexion portant sur l’ensemble des infrastructures sportives du pôle sportif de Tipaerui. La piscine municipale, la salle Maco Nena et le terrain de beach soccer sont notamment au cœur des débats.

Rédigé par Guillaume Marchal le Mercredi 1 Février 2023 à 17:06 | Lu 248 fois