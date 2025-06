Après Radio France, appel à une grève illimitée à France Télévisions

Paris, France | AFP | vendredi 19/06/2025 - Les syndicats de France Télévisions appellent à une grève illimitée à partir du 30 juin pour protester contre le projet gouvernemental de rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, examiné à l'Assemblée à partir de ce jour-là, ont-ils annoncé vendredi.



A Radio France, les syndicats avaient déjà appelé à une grève illimitée à partir du 26 juin.



"Ce projet de réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public et les baisses budgétaires associées qui ont déjà démarré auront de graves conséquences s'il est adopté", ont estimé dans un communiqué les syndicats CGT, CFDT, FO, SNJ et SUD de France Télévisions.



Ils espèrent "faire plier le gouvernement" avec cette grève.



Mis entre parenthèses par la dissolution de l'Assemblée nationale à l'été 2024 puis plusieurs fois retardé, le projet de réforme de l'audiovisuel public sera examiné dans l'hémicycle les 30 juin et 1er juillet. Il est défendu par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a martelé sa détermination à faire adopter ce texte.



Il prévoit de créer une holding, France Médias, qui chapeauterait France Télévisions, Radio France et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), sous l'autorité d'un président directeur général.



Initialement, France Médias Monde, branche internationale de l'audiovisuel public français (RFI, France 24), devait faire partie de cette holding, mais en a finalement été exclue lors de l'examen du texte en commission, sur proposition du gouvernement.