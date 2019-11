Apprendre la couture en recyclant des bâches publicitaires et des jeans

"Les jeunes filles de l'atelier couture vont les transformer en sac, en trousse, en pochette, en porte-monnaie… C'est important pour nous de recycler les produits, on essaye vraiment d'avoir un comportement écoresponsable ", poursuit l'homme avec enthousiasme.

Pour transformer ces vieux pantalons, l'association a investi dans plusieurs machines à coudre qui sont ensuite manipulées par les couturières en herbe. "C'est carrément bien la couture, je ne connaissais pas", admet Raiana. Idem du côté de sa jeune collègue Gwen, qui si elle ne se sent pas encore l'âme d'une Stella McCartney ou d'une Coco Chanel, espère bien rapidement progresser. " C'est pratique, on va pouvoir faire nos vêtements pour nous-mêmes, c'est pas cher en plus. Mais surtout les jeunes filles sont contentes de travailler. "C'est pas facile de trouver du boulot quand on est jeune, car on nous demande souvent d'avoir dix ans d'expérience, mais on en n'a pas encore. Je suis contente de venir ici, avant je m'embêtais, c'était long les journées, maintenant je suis bien occupée et j'apprends à faire quelque chose de nouveau", avoue la jeune fille.

Une fois confectionnés, ces objets made in Hotuareanui sont ensuite proposés à la vente dans la boutique solidaire de l'association.