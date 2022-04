Apprendre à peindre sous l’eau

TAHITI, le 26 avril 2022 - À Moorea, Nataly Jolibois propose des cours de peinture sous l’eau aux parents et enfants dès 12 ans. L’occasion de tenter une nouvelle expérience, d’acquérir de nouvelles techniques mais aussi de se détendre.



Elle est artiste peintre. Nataly Jolibois habite aujourd’hui à Moorea et propose des cours de peinture dans son atelier, dans son jardin en plein air et, depuis quelques semaines dans la baie de Cook, les pieds dans l’eau. Elle les présente comme un moment à partager, en couple, entre amis, en famille avec des enfants à partir de 12 ans, comme une occasion de se redécouvrir mais aussi de redécouvrir l’autre. Les groupes sont constitués de quatre personnes maximum.



Une expérience apaisante



Concrètement, l’atelier a lieu au pied d’un deck. Il faut se munir d’un masque et d’un tuba, installer un support qui est constitué de toile cirée lestée et de pastel gras. Lors du premier cours de peinture sous l’eau, les participants ont été invités à se peindre mutuellement. " Nous avons travaillé sur l’anatomie ." L’exercice a permis de représenter ce qui se trouvait sous l’eau, y compris les poissons de passage et au-dessus de l’eau comme les monts en arrière-plan. " Ce qui permet de s’intéresser en plus à la perspective. On a fait un peu de théorie, et beaucoup de pratique. "



Selon l’artiste, dans l’eau, les gestes sont ralentis, freinés par l’élément. " C’est apaisant. Et puis le rythme respiratoire ralentit, on a l’impression de faire partie du milieu ." Plus qu’un cours, Nataly Jolibois propose une expérience.



Tour du monde



Dès 1988, Nataly Jolibois a traversé différents pays du monde : le Brésil, la Thaïlande, l’île Maurice, Israël, le Vietnam, le Portugal et les îles Caraïbes… L’aventure s’est transformée en un véritable tour du monde sur toile.



Après un long séjour dans différentes contrées des États-Unis, elle s’est installée sur les rivages de la Polynésie française. Elle poursuit un travail mené de longue date sur les portraits de maisons. Celui-ci prend une dimension nouvelle. Artiste peintre impressionniste française, elle travaille à l’huile sur toile de lin coton. Elle saisit l’âme de l’architecture qu’elle immortalise et séduit aux quatre coins du monde.