Application mobile, pour être au plus près de la compétition



PAPEETE, le 12 juillet 2018. Cette année, le Comité Organisateur Local Tahiti Va’a 2018 (C.O.L) a décidé de mettre en place une application mobile gratuite, dédiée aux 18èmes Championnats du Monde de Va’a-Vitesse IVF !



Depuis plusieurs mois, le C.O.L travaille en collaboration avec la société ISI.PF afin de créer une application mobile qui porte le nom de « Tahiti va’a 2018 ». Avec ce nouveau dispositif, le COL souhaite faciliter la communication avec plus de 2 000 athlètes locaux et étrangers mais également avec le grand public.



L’application mobile vous permettra d’accéder à de nombreuses informations. L’objectif est que le plus grand nombre de personne puisse se tenir informé en temps réel !



Les onglets plus en détails L’application mobile est composée de 4 onglets principaux.



L’onglet Accueil pour avoir un aperçu des derniers résultats, des événements à venir et le classement général des médailles.



L’onglet Résultats pour voir en détails le classement de chaque course.



L’onglet Agenda vous permettra d’avoir une visibilité de chaque événement qui aura lieu durant les championnats.



L’onglet Carte pour avoir une visibilité d’ensemble sur la Fan zone et ainsi vous y repérer.



L’onglet Notifications qui vous permet de choisir si vous souhaitez recevoir les notifications en anglais, en français et celles concernant la compétition.



L’application mobile est disponible pour Apple et Android, elle est simple à utiliser, elle est efficace et est 100% gratuite. De plus, elle est détecte la langue par défaut de votre téléphone et s’ouvre soit en français soit en anglais.



N’hésitez pas à la télécharger !







Ajouter aux favoris

Les Trophées du Sport 2018 | 18th IVF Va'a | Coupe du monde de football 2018

Facebook