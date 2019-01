Apple révise en baisse ses prévisions de ventes à cause de la Chine

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mercredi 02/01/2019 - Apple a annoncé mercredi qu'il révisait en baisse ses prévisions de résultats pour le 1er trimestre 2019 à cause notamment du ralentissement de la croissance en Chine.



Dans une lettre aux investisseurs, le patron d'Apple, Tim Cook, évoque le renforcement du dollar et la décélération "plus forte que prévu" de l'économie chinoise pour justifier cette rare révision à la baisse.



"Nous pensons que l'environnement économique en Chine a été davantage affecté par la montée des tensions commerciales avec les Etats-Unis", affirme Tim Cook.



Le titre Apple, qui avait terminé mercredi à 157,92 dollars en très modeste hausse (+0,11%) mais en chute de 32% par rapport à son plus haut historique atteint en octobre, plongeait dans les transactions électroniques après la clôture. A 22H00 GMT il était en recul de 7,6%.



"Nous nous attendions à une faiblesse économique dans plusieurs marchés émergents. Cela a eu bien plus d'impact que ce que nous avions prévu", écrit encore Tim Cook, ajoutant que l'essentiel de la révision à la baisse du chiffre d'affaires est imputable aux ventes d'iPhone, de Mac et d'iPad en Chine.



Le chiffre d'affaires d'Apple au premier trimestre (de septembre à décembre) devrait ainsi tomber à 84 milliards de dollars au lieu de 91 milliards prévus par les analystes.



Ces résultats seront officiellement annoncés le 29 janvier.