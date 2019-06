Apple rappelle d'anciens MacBook Pro pour risque de surchauffe de batterie

San Francisco, Etats-Unis | AFP | vendredi 21/06/2019 - Apple a annoncé avoir rappelé certains de ses anciens MacBook Pro, leur batterie pouvant surchauffer et donc "présenter un risque d'incendie".



Ce rappel concerne les MacBook Pro 15 pouces à écran Retina vendus entre septembre 2015 et février 2017, selon l'entreprise, qui va remplacer leurs batteries gratuitement.

Plusieurs pays sont concernés. En Chine, pas moins de 63.000 ordinateurs portables pourraient être affectés, a indiqué l'Administration nationale pour la régulation du marché.

Le régulateur chinois a signalé six cas de surchauffe de batterie sur des ordinateurs portables concernés par le rappel en Chine.

Apple a affirmé ne pas avoir été notifié de blessures dues à ce problème ou de dégâts significatifs sur des ordinateurs, mais a appelé les propriétaires à cesser de les utiliser immédiatement.

Le géant de la tech a mis en place un site dédié pour que les clients puissent vérifier, numéro de série à l'appui, si leur appareil est concerné.

C'est le deuxième incident de ce type pour des ordinateurs Apple cette année. Le groupe a récemment confirmé que certains de ses plus récents ordinateurs portables avaient des problèmes de clavier et proposé de les remplacer gratuitement.